مدينة اللقاحات والنانوتكنولوجي قبل افتتاحها الرسمي.. رصد لأحد أكبر مشروعات الأمن الصحي والبحث العلمي في مصر

في إطار اهتمامه برصد المشروعات القومية الكبرى التي ترسم ملامح مستقبل التنمية في مصر، يخصص برنامج “البعد الرابع”، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، حلقة خاصة عن مدينة اللقاحات والنانوتكنولوجي، وذلك تزامنًا مع اقتراب افتتاحها الرسمي.

وتستعرض الحلقة رؤية الدولة المصرية من إنشاء المدينة باعتبارها أحد أهم المشروعات الاستراتيجية الداعمة للأمن الصحي والبحث العلمي، ودورها في توطين صناعة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على إنتاج اللقاحات والمستحضرات البيولوجية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

كما تتناول الحلقة الإمكانات العلمية والتكنولوجية التي تتمتع بها المدينة، وما تضمه من معامل متطورة ومراكز بحثية تعتمد على تطبيقات النانوتكنولوجي والتكنولوجيا الحيوية، بما يدعم الابتكار في المجالات الطبية والدوائية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للبحث العلمي والتصنيع الدوائي.

وتسلط الحلقة الضوء على الأهداف الاستراتيجية للمشروع، وفي مقدمتها دعم منظومة الأمن الدوائي، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، وربط مخرجاته بالصناعة، وجذب الاستثمارات في الصناعات الحيوية المتقدمة، إلى جانب إعداد كوادر علمية مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والنانوتكنولوجي.

مستقبل قطاع الصحة

ومن خلال لقاءات مع مسؤولين وخبراء ومتخصصين، يقدم برنامج “البعد الرابع” قراءة شاملة لأهمية المدينة، وانعكاساتها على مستقبل قطاع الصحة والصناعة الدوائية في مصر، ودورها في دعم رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.