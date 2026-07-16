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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني يختتم أعماله بتونس

المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام
المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام
أ ش أ

اختتم المؤتمر العربي السابع عشر لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني أعماله بإصدار عدد من التوصيات المهمة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل هذه الأجهزة.

وكان المؤتمر قد انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن اتحاد إذاعات الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وناقش المؤتمر موضوع التواصل مع الأجيال الجديدة عبر المنصات الرقمية ودعا أجهزة الإعلام الأمني العربية في هذا الصدد إلى العمل على التواصل مع هذه الأجيال رقميا من خلال الفيديوهات القصيرة التي تتضمن محتوى مرئيا جذابا، خاصة في مجال التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية والتطرف والإرهاب والإدمان، كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في تنمية الثقافة الرقمية لدى النشء والشباب وتدعيم قدراتهم على الاستخدام الآمن للإنترنت.

وبشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الأمني دعا المؤتمر أجهزة الإعلام الأمني العربية إلى التوسع في الإنتاج الإعلامي الأمني باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي خاصة في مجال الأخبار والتوعية الأمنية لتميزها بالجودة والجاذبية المطلوبة، فضلاً عن توفير الوقت والجهد والموارد المالية، كما دعا الدول الأعضاء إلى الاهتمام بدور الذكاء الاصطناعي في رصد وتحليل الخطاب الإعلامي على الإنترنت، واستغلال هذا الدور في كشف خطاب التطرف والعنف والكراهية والترويج للممارسات الإجرامية المختلفة.

واستعرض المؤتمر تجارب عدد من الدول العربية في استخدام الإعلام الأمني لمكافحة الإرهاب، ودعا الدول الأعضاء إلى إيلاء الاهتمام المناسب لتطوير الأطر التشريعية المتعلقة بالتناول الإعلامي لقضايا الإرهاب، بما يحقق التوازن المنشود بين الحيلولة دون استغلال وسائل الإعلام في نشر الإرهاب من جهة وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات من جهة أخرى، كما دعاها إلى إعداد حملات إعلامية مشتركة على المستوى العربي في المناسبات ذات الصلة، خاصة الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب واليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الإرهاب، بهدف نشر الوعي بمخاطر الإرهاب وتعزيز ثقافة الوقاية منه.

وفي مجال استخدام الإعلام في التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، أكد المؤتمر أهمية قيام أجهزة الإعلام في الدول الأعضاء بالتخطيط الجيد لتوظيف كافة وسائل الإعلام خاصة الرقمية في مجال التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة خاصة الجرائم الإلكترونية مع التنوع في إنتاج محتوى إعلامي جاذب ومؤثر في معارف واتجاهات الجمهور العربي، وإلى التوسع في الإنتاج الإعلامي الرقمي الخاص بالتوعية الأمنية والوقاية من الجرائم المستحدثة مع استهداف فئات محددة من الجمهور خاصة الشباب، وتوظيف الصفحات والمواقع الرسمية الشرطية في تسويقه والتفاعل مع الجمهور بشأن القضايا الأمنية، وطلب من الأمانة العامة التنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة بالشأن الإعلامي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية لتوحيد الجهود وتفعيلها في مجال التوعية الأمنية والوقاية من كافة الظواهر الإجرامية خاصة المستحدثة منها .

وأكد المؤتمر أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء لتعزيز تبادل التجارب والخبرات والزيارات بين أجهزة الإعلام الأمني العربية، وحث هذه الأجهزة على الاحتفال بيوم الشرطة العربية واستغلال هذه المناسبة لتكثيف برامج التوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.

المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام

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