رفع 1700 طن لمخلفات الهدم والبناء بنفق المنشية في الهرم

نجحت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، في إزالة ورفع كميات كبيرة من مخلفات الهدم والبناء "الرتش" بنفق المنشية التابع لحي الهرم، وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة، المستمرة لتطوير الشوارع والمحاور الرئيسية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشهدت الأعمال متابعة ميدانية من اللواء محمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وبحضور محمد زكي، مدير عام الهيئة، للتأكد من سير العمل بكفاءة وسرعة عالية.

وأسفرت الحملة المكبرة عن رفع ما يقرب من 1700 طن من مخلفات الرتش، حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وشملت، 2 لودر حديث لرفع وتجميع المخلفات، و10 سيارات نقل كبيرة (تريلا) مخصصة لنقل التراكمات إلى المقالب العمومية.

جدير بالذكر أن العمل ما زال جارياً على قدم وساق لاستكمال كافة الأعمال بالنفق، للقضاء تماماً على أي مظاهر للتلوث أو تراكم المخلفات، وإعادة فتح الطريق كاملاً أمام حركة السيارات بالشكل الذي يليق بالمظهر الحضاري للمحافظة.