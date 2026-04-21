عمر مرموش يدرس مغادرة مانشستر سيتي في الصيف

تتجه الأنظار نحو مستقبل عمر مرموش داخل صفوف مانشستر سيتي، في ظل تراجع فرص مشاركته خلال الفترة الأخيرة، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وغاب اللاعب المصري عن الظهور في مواجهتي تشيلسي وأرسنال، وهو ما يعكس خروجه من حسابات المدير الفني بيب جوارديولا في المباريات الكبرى مؤخرًا.

ووفقًا لما ذكره موقع “Football Insider”، فإن مرموش يدرس بجدية خيار الرحيل، بحثًا عن فرصة للمشاركة بشكل منتظم، خاصة مع رغبته في الحصول على دقائق لعب أكبر خلال الموسم المقبل.

ولا يقتصر الأمر على مرموش فقط، حيث يفكر تيون كوبمينيرز (ريندرز) أيضًا في مغادرة الفريق، بعد تراجع دوره وفقدانه مكانه في التشكيل الأساسي، سعيًا لاستعادة استمراريته داخل الملعب.

وتبقى الفترة المقبلة حاسمة في تحديد مصير الثنائي، في ظل رغبة اللاعبين في خوض تجربة تمنحهما دورًا أكبر، مقابل استمرار المنافسة القوية داخل صفوف مانشستر سيتي.