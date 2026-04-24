الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

طموح القمة.. لماذا قد يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أمينة الدسوقي

يعيش النجم المصري عمر مرموش مرحلة دقيقة في مسيرته الاحترافية داخل صفوف مانشستر سيتي، بعدما وجد نفسه لاعبا مؤثرا حين يشارك، لكنه غير قادر حتى الآن على تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا.

مرموش، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل إلى بطل إنجلترا في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت بعد فترة تألق لافتة في الدوري الألماني.

مرموش

 وفي موسمه الكامل الأول مع السيتي، شارك في 30 مباراة، معظمها كبديل، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3، وهي أرقام جيدة لكنها لم تكن كافية لانتزاع مكان أساسي في منظومة تعتمد على ثبات الأدوار التكتيكية.

قناعات غوارديولا التكتيكية

يعتمد غوارديولا على فلسفة واضحة لا تتغير بسهولة، تقوم على أجنحة شديدة السرعة والتحرك المستمر، وهو ما يظهر في اعتماده على لاعبين مثل جيريمي دوكو، إلى جانب وجود رأس حربة ثابت بحجم إيرلينغ هالاند.

عمر مرموش

في ظل هذه القناعات، يجد مرموش نفسه خارج الحسابات الأساسية في أغلب المباريات، ليس بسبب تراجع مستواه، بل لأن خصائصه الفنية لا تتطابق تماما مع النموذج الذي يفضله المدرب الإسباني. 

ومع احتمالية استمرار غوارديولا في الموسم المقبل، قد يصبح البحث عن فرصة جديدة أمرا منطقيا بالنسبة للاعب.

في قمة النضج الكروي لا مكان للانتظار

عند 27 عاما، يصل اللاعب عادة إلى ذروة عطائه الفني والبدني ومرموش الذي أثبت قدرته على التألق أساسيا في تجاربه السابقة، خاصة في ألمانيا، يدرك أن الاستمرار كبديل قد يؤثر على مساره وطموحاته.

الجلوس على مقاعد البدلاء لفترات طويلة لا يتناسب مع لاعب في هذه المرحلة من مسيرته، خصوصا مع قدرته على تقديم الإضافة الهجومية إذا حصل على الثقة والاستمرارية.

اهتمام أندية تبحث عن عنصر حاسم

تتحدث تقارير إعلامية عن اهتمام عدة أندية بخدمات مرموش، من بينها أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا، إضافة إلى بايرن ميونخ في ألمانيا وغلطة سراي في تركيا، فضلا عن اهتمام من أندية إيطالية.

هذه العروض المحتملة قد تمنح اللاعب ما يبحث عنه دورا أساسيا ومشروعا رياضيا يضعه في قلب الحدث، لا على هامشه.

قرار الصيف بين الصبر والخطوة الجريئة

يبقى مستقبل مرموش معلقا بقرارات الصيف المقبل فإما الصبر ومحاولة تغيير المعادلة داخل السيتي، أو اتخاذ خطوة جريئة نحو نادٍ يمنحه المكانة التي تليق بموهبته ونضجه الكروي. 

وفي عالم كرة القدم، كثيرا ما تكون الجرأة هي الطريق الأقصر للنجاح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

الحج

يبدأ من 190 ألف جنيه.. السياحة تكشف تفاصيل هامة عن موسم الحج هذا العام

انهيار عقار بالعطارين

انهيار عقار في العطارين بالإسكندرية

ترشيحاتنا

ترامب

خيار غير مضمون.. تشكيك بولندي في التزام واشنطن بأمن أوروبا

أمريكا

أمريكا : الحكومة السورية أصبحت شريكًا في هزيمة تنظيم داعش

ترامب

معاريف: 42% من الإسرائيليين يرون تمديد ترامب وقف إطلاق النار مع إيران خاطئًا

بالصور

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

هوندا تسجل أضخم خسارة في تاريخها بعد إلغاء مشروع السيارات الكهربائية

هوندا
هوندا
هوندا

ملكة الجولف.. أضخم شركة سيارات ألمانية مهددة بالإفلاس: فولكس فاجن تسرح عمالها

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض.. كيف استردت مصر سيناء؟

توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد