طموح القمة.. لماذا قد يرحل عمر مرموش عن مانشستر سيتي؟

يعيش النجم المصري عمر مرموش مرحلة دقيقة في مسيرته الاحترافية داخل صفوف مانشستر سيتي، بعدما وجد نفسه لاعبا مؤثرا حين يشارك، لكنه غير قادر حتى الآن على تثبيت أقدامه في التشكيلة الأساسية للمدرب بيب غوارديولا.

مرموش، البالغ من العمر 27 عاما، انتقل إلى بطل إنجلترا في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت بعد فترة تألق لافتة في الدوري الألماني.

وفي موسمه الكامل الأول مع السيتي، شارك في 30 مباراة، معظمها كبديل، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3، وهي أرقام جيدة لكنها لم تكن كافية لانتزاع مكان أساسي في منظومة تعتمد على ثبات الأدوار التكتيكية.

قناعات غوارديولا التكتيكية

يعتمد غوارديولا على فلسفة واضحة لا تتغير بسهولة، تقوم على أجنحة شديدة السرعة والتحرك المستمر، وهو ما يظهر في اعتماده على لاعبين مثل جيريمي دوكو، إلى جانب وجود رأس حربة ثابت بحجم إيرلينغ هالاند.

في ظل هذه القناعات، يجد مرموش نفسه خارج الحسابات الأساسية في أغلب المباريات، ليس بسبب تراجع مستواه، بل لأن خصائصه الفنية لا تتطابق تماما مع النموذج الذي يفضله المدرب الإسباني.

ومع احتمالية استمرار غوارديولا في الموسم المقبل، قد يصبح البحث عن فرصة جديدة أمرا منطقيا بالنسبة للاعب.

في قمة النضج الكروي لا مكان للانتظار

عند 27 عاما، يصل اللاعب عادة إلى ذروة عطائه الفني والبدني ومرموش الذي أثبت قدرته على التألق أساسيا في تجاربه السابقة، خاصة في ألمانيا، يدرك أن الاستمرار كبديل قد يؤثر على مساره وطموحاته.

الجلوس على مقاعد البدلاء لفترات طويلة لا يتناسب مع لاعب في هذه المرحلة من مسيرته، خصوصا مع قدرته على تقديم الإضافة الهجومية إذا حصل على الثقة والاستمرارية.

اهتمام أندية تبحث عن عنصر حاسم

تتحدث تقارير إعلامية عن اهتمام عدة أندية بخدمات مرموش، من بينها أستون فيلا وتوتنهام هوتسبير في إنجلترا، إضافة إلى بايرن ميونخ في ألمانيا وغلطة سراي في تركيا، فضلا عن اهتمام من أندية إيطالية.

هذه العروض المحتملة قد تمنح اللاعب ما يبحث عنه دورا أساسيا ومشروعا رياضيا يضعه في قلب الحدث، لا على هامشه.

قرار الصيف بين الصبر والخطوة الجريئة

يبقى مستقبل مرموش معلقا بقرارات الصيف المقبل فإما الصبر ومحاولة تغيير المعادلة داخل السيتي، أو اتخاذ خطوة جريئة نحو نادٍ يمنحه المكانة التي تليق بموهبته ونضجه الكروي.

وفي عالم كرة القدم، كثيرا ما تكون الجرأة هي الطريق الأقصر للنجاح.