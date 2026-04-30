أكاديمية الأزهر العالمية تختتم دورة «ملامح الشخصية الأزهرية» بمحاكاة ميدانية

اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، فعاليات دورة «ملامح الشخصية الأزهرية» من خلال تنفيذ محاكاة ميدانية تطبيقية، اعتمدت على الدمج بين التأصيل العلمي والتدريب العملي، بما يرسخ مهارات المشاركين الدعوية والفكرية والتواصلية، ويعزز قدرتهم على التعامل مع المواقف الواقعية المعاصرة بكفاءة واقتدار.

وأعرب فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، عن ترحيبه بالسادة أعضاء «لجنة التقييم» من الأساتذة والعلماء والخبراء المحكّمين، مثمّنًا مشاركتهم العلمية الرفيعة في أعمال التقييم، ودورهم المحوري في تعزيز جودة العملية التدريبية والارتقاء بمستوى مخرجاتها، مؤكدًا أن إسهامهم يمثل دعامة أساسية لضمان دقة التقييم وموضوعيته وفق أعلى المعايير المهنية، كما رحّب فضيلته بالأئمة والدعاة والباحثين المشاركين في البرنامج التدريبي، مشيدًا بما أبدوه من التزام وجدية وتفاعل إيجابي خلال مجريات الدورة.

وضمّت اللجنة العلمية نخبة من أساتذة جامعة الأزهر والخبراء، وهم: فضيلة أ.د/ حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، وأ.د/ مجدي عبدالغفار، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بالقاهرة، جامعة الأزهر، وأ.د/ عطية السيد، وكيل كلية التربية بالقاهرة ومستشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشؤون التعليم، وأ.د/ خضرة سالم، وكيلة كلية التربية بنات لشؤون التعليم والطلاب وعضو مجلس الشيوخ المصري السابق.

وتضمّنت الفعاليات تنفيذ محاكاة ميدانية ضمن البرنامج التدريبي، عرض خلالها كل مشارك نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا يجسّد قدراته المهنية، بما يُمكّن من تقييم مستوى كفاءته في توظيف المعارف والمهارات المكتسبة، والتعامل بكفاءة مع مواقف تحاكي الواقع الدعوي والفكري والتواصل.

تأتي هذه الفعالية في إطار استراتيجية أكاديمية الأزهر العالمية الهادفة إلى إعداد كوادر دعوية مؤهلة علميًا ومهاريًا، قادرة على مواكبة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ منهج الأزهر القائم على الوسطية والاعتدال في الخطاب الديني.