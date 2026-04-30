أيمن عبدالغني : استعداد الأزهر لتنظيم قوافل دعوية بأسوان لتعزيز الانتماء

أجرى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، أول جولة تفقدية له بمحافظة أسوان، حيث التقى المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الأزهر الشريف ومحافظة أسوان، في إطار دعم الجهود التعليمية والدعوية والتنموية بالمحافظة.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، خلال اللقاء، حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعم مختلف المحافظات، وخاصة محافظات الصعيد، من خلال نشر الفكر الوسطي، والارتقاء بالعملية التعليمية، وتوسيع الأنشطة الدعوية والتوعوية التي تستهدف بناء الإنسان وترسيخ القيم الوطنية والمجتمعية.

وأشار القائم بعمل وكيل الأزهر إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الأزهر التعليمية والدعوية في خدمة أبناء محافظة أسوان، مؤكدًا أن الأزهر لا يدخر جهدًا في دعم الطلاب والمعلمين، وتطوير الأداء داخل المعاهد الأزهرية، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية والتنموية.

وأكد الشيخ «عبد الغنى» استعداد الأزهر لتنظيم البرامج الدعوية والتثقيفية الهادفة بالتنسيق مع المحافظة بما يخدم القضايا المجتمعية ويعزز قيم الولاء والانتماء بين المواطنين، ويسهم فى بناء وعى دينى مستنير لدى أفراد المجتمع.

ومن جانبه، أعرب المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، عن تقديره للدور الوطنى المحورى الذى يقوم به فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فى قيادة الأزهر الشريف، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، ونشر صحيح الدين داخل المجتمع.

وأشار المحافظ إلى أهمية تكثيف القوافل الدعوية والتوعوية بمختلف المراكز والمدن، وخاصة بالمناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين، وتعزيز الإستقرار المجتمعى حيث أن التعاون مع المؤسسات الدينية يمثل ركيزة أساسية فى بناء الإنسان، ودعم مسارات التنمية الشاملة، تواكبا مع توجيهات ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى الرامية إلى تعزيز الوعى وترسيخ الهوية الوطنية.