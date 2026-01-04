قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
الصحة: تنفيذ أنشطة توعوية لصحة الفم والأسنان لذوي الهمم في 21 محافظة
فن وثقافة

فى ذكراه.. إلياس رحباني مسيرة فنية طويلة

إلياس رحباني
إلياس رحباني
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل إلياس رحباني، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الغناء العربي، خاصة أنه تأثر بالموسيقى الأوروبية مع شقيقيه وظهر ذلك في ألحان مسرحياتهما "ناس من ورق" لعام 1972 في ألحان شعبية أرمنية وأخرى أوروبية المستقاة من سمفونية 40 لموتسارت بالتعديل للموسيقى اللبناني وظهرت في العديد من الأغاني مثل "يا أنا يا أنا" و"ناطورة المفاتيح".

موسيقى إلياس رحباني 

شارك الموسيقار اللبناني الراحل إلياس رحباني وابن شقيقه عاصي زياد رحباني في ألحان مسرحيات غنائية تتضمن تأثير العصبة الروسية الخمسة، أول السبعينيات ضمن أثر معلمين روس وفرنسيين وأرمنيين عن تجربتهم في نقل الموسيقى الأوروبية.

ووفقا لكتاب "تغني الأرض: أرشيف النهضة وذاكرة الحداثة"، فإن إلياس وزياد قدما ألحانا مستمدة من تراتيل الطقس الأرثوذكسي مثل "بيتي أنا بيتك" و"المحطة" و"رجعت الشتوية" و"مهما تأخر جايي" و"لولو"، و"نطرونا"، و"الله معك يا هوانا" غيرها.

اخترقت المزاج الرحباني الأرثوذكسي

ولم يقف في مواجهة تلك الأغنيات وهى ما وضعها كل من فيلمون وهبي، وزياد الرحباني من أعمال اخترقت المزاج الرحباني الأرثوذكسي آنذاك بأغنيات من دائرة الطرب الرومانسي الشرقي، مثل "من عز النوم" و"يا دارة دوري فينا" و"أسامينا"، و"مش فارقة معاي".

ولم يكن زياد أو إلياس رحباني بعيدا عن التفاعل مع ألوان موسيقية وغنائية غير عربية ولكن شرقية مثل الأرمنية والكردية بينما تأثر بألوان موسيقى الجاز، وموسيقى أمريكا اللاتينية خاصة من البرازيل.

وينسب إلى هذا الأثر الرحباني ذو اللبنانة الأرثوذكسية وفد إلى ساحة الغناء العربي، فمهد لقبول موجة الديسكو والبوب في الأغنية الأوروبية، وقد مهد هذا أيضا لوفود التراث الفارسي بألوانه الأذربيجانية والكردية للأذن العربية.

وكانت هذه الموجة الغنائية هي نفسها التي اجتاحت أوروبا بأغاني وموسيقى الديسكو والبوب بين بعض دول أوروبا، ولكن مع اختلاف الاستجابات العربية بين التأثر والتعريب، وعبر هذا اللون الغنائي ظهر جيل ركز في الحقل الثقافي، وأسهم هذا الجيل في التفاعل مع تراثه وتطلعاته ومنجزات الجيل السابق مقابل تفاعله مع تيارات ثقافية من البلاد الأخرى.

