آسر ياسين يوجه رسالة مؤثرة لوالدته خلال العرض الخاص لفيلمه

شارك الفنان آسر ياسين مجموعة من الفيديوهات العفوية من العرض الخاص لفيلمه الجديد "إن غاب القط"، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وعلق آسر على الفيديوهات قائلا: “أمي كل فيلم تحب تعمل عرض خاص ليها ولصديقاتها السيدات الأفاضل وبقت عادة جميلة أحب أحضرها دايماً.. ربنا يخليكي لينا يا أمي وربنا ما يقطعلك عادة #ان_غاب_القط ”.

فيلم «إن غاب القط» بطولة آسر ياسين، واللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وعلى صبحى، وسماح أنور، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، فى أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة.

