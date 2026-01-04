عرض فيلم شكرا لأنك تحلم معنا في رام الله بفلسطين

أكدت المخرجة ليلى عباس عرض فيلمها الأحدث “شكرا لأنك تحلم معنا” في رام الله لأول مرة في فلسطين.



بدراما تمزج بين المؤامرات المالية والصراع على الميراث، يتابع فيلم "شكرًا لأنك تحلم معنا" قصة مريم ونورا، اللتين تُوفِّي والدهما تاركًا إرثًا كبيرًا من المال، فتخطط الشقيقتان للاستحواذ على الميراث قبل أن يعلم أخوهما بوفاة الأب، لأنه شرعًا وقانونًا سيرث نصف التركة، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.



شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان لندن السينمائي التابع لمعهد السينما البريطاني (BFI)، ثم شارك في أكثر من 15 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، وفاز بعدة جوائز مرموقة، منها جائزة أفضل فيلم عربي طويل بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم بجوائز جولدن روستر، وجائزة أفضل مخرج بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولي، وجائزة أفضل فيلم روائي من مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وجائزة أفضل سيناريو لليلى عباس من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي طويل من مهرجان هيوستن للسينما الفلسطينية.



"شكرًا لأنك تحلم معنا" من بطولة ياسمين المصري، وكلارا خوري، وكامل الباشا، وأشرف برهوم، ومدير تصوير كونستانتين كرونينج، ومونتاج هبة عثمان، من تأليف وإخراج ليلى عباس، وإنتاج (فلسطين - ألمانيا - السعودية - قطر - مصر). وتتولى MAD Distribution التوزيع في العالم العربي.