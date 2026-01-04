قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
تأكيدا لـ صدى البلد.. جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
أشرف فايق يكشف تطورات حالة الفنان محيي إسماعيل الصحية.. خاص

محيي إسماعيل
محيي إسماعيل
أحمد إبراهيم

كشف المخرج أشرف فايق عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل والذى تم نقله مؤخرا الى مستشفى كوبري القبة العسكري. 

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لصدى البلد : ان حالة محيي إسماعيل الصحية بخير وتتحسن بصورة أفضل بعد أن تم نقلة إلى مستشفى كوبري القبة العسكري.

وأضاف أشرف فايق: محيي إسماعيل يجري فى المستشفى عدة جلسات علاج طبيعي وهناك تطور إيجابي على حالته سواء نفسيا او جسديا. 

نقل محيي إسماعيل الى مستشفى عسكري 

من ناحية آخر كان قد كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل مؤكدا أن حالته فى تحسن ومستقرة. 

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد : محيي إسماعيل بحالة صحية جيدة وهو فى غرفة عادية وقد تم نقله الى إحدى المستشفيات العسكرية لتحقيق مزيدة من الرعاية له. 

محيي إسماعيل يتلقى جلسات العلاج الطبيعي 

وقد نفى المخرج اشرف فايق جميع ما تداول بشأن حالة عمه الفنان محيى إسماعيل وانه يطلب الاستغاثة للخروج من العناية المركزة.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، ان الفنان محيي اسماعيل حالته مستقرة الآن وانه يتلقى جلسات العلاج الطبيعى اللازمة لحالته.

ووجه أشرف فايق رسالة لجمهور الفنان ، ان لا احد ينساق وراء الشائعات وان كل هذه المعلومات خالية من الصحة تماما .

وكان قد تعرض الفنان محيي إسماعيل لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أدت الى نقله لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

وكان أحدث ظهور للفنان محيي إسماعيل خلال الساعات الماضية من داخل غرفة العناية المركزة رفقة ابن شقيقه المخرج أشرف فايق.

وكشف المخرج أشرف فايق، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري سابقا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه ما زال يتلقى العلاج داخل المستشفى تحت رعاية قسم القلب.

وأوضح أشرف فايق أن الحالة الصحية للفنان مستقرة وبخير الحمد لله، لافتًا إلى أن محيي إسماعيل أكد بنفسه أنه أفضل من أمس.

وأشار إلى أنه رفض خروج محيي إسماعيل من المستشفى في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة استكمال تلقي العلاج والاطمئنان عليه بشكل كامل قبل السماح له بالمغادرة.

وأضاف أن الفنان محيي إسماعيل يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين، حيث يحرص على الاطمئنان عليه يوميًا كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أيمن عزب، والفنان محمود حميدة، والمخرج خالد جلال، إلى جانب عدد كبير من نجوم الفن.

وكان كشف المخرج أشرف فايق عن كواليس زيارته للفنان محيي إسماعيل وبصحبته الفنان محمود حميدة الذى حرص على مساندة صديقه محيي إسماعيل.

وقال أشرف فايق فى تصريح خاص لـ صدى البلد: أود أن أوجه الشكر للفنان محمود حميدة الذى لم يترك صديقه محيي إسماعيل لحظة واحدة فى المستشفى وقمنا اليوم بزيارته وجلسنا معه فترة طويلة نتحدث فى كثير من القضايا المختلفة وهو مازال فى العناية المركزة.

طريقة عمل الكوكيز
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
يارا السكري
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
