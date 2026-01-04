الشامي: فخور بأن أولى حفلاتي في العام الجديد وسط أهلي في مصر

أحيا المطرب السوري الشامي، سهرة استثنائية تعد واحدة من أضخم حفلات انطلاقة العام الجديد، داخل أحد أشهر أماكن السهر بمنطقة الزمالك، وسط حضور جماهيري كامل العدد، في أول حفل له بالقاهرة.

وصل الشامي إلى مكان الحفل بصحبة المنتج تامر عبدالمنعم، وسط أجواء من الحماس اشتعلت بمجرد صعوده على المسرح، وعلى مدار السهرة، قدم الشامي توليفة غنائية ساحرة ضمت أشهر أعماله التي رددها الجمهور معه عن ظهر قلب، ومن أبرزها: كيفو، ملكة جمال الكون، دكتور، وين.

وأعرب الشامي عن امتنانه العميق للجمهور المصري، قائلا:"تحية كبيرة لجمهوري في مصر، سعادتي لا توصف بأول حفلة لي في القاهرة مع بداية 2026. يا رب تكون سنة خير علينا جميعا. محبتي وامتناني لهذا الجمهور الذي احتضنني منذ بداياتي، والقادم أجمل بإذن الله".

يأتي هذا الحفل بعد النجاح الساحق الذي حققه الشامي العام الماضي في مهرجان العلمين بنسخته الثالثة بمشاركته مع النجم تامر حسني، ويحمل حفله بالزمالك نكهة خاصة كونه اللقاء الأول المباشر مع جمهوره بالقاهرة.

يذكر أن الفنان السوري الشامي قد بدأ رحلته الفنية في عام 2021، واستطاع في وقت قياسي أن يحفر اسمه بحروف من ذهب في سماء الموسيقى العربية، وحقق رقم قياسي في موسوعة جينيس كأصغر فنان يتصدر قائمة "بيلبورد عربية" من خلال أغنيته الشهيرة "وين".