الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا تقدم سكودا سوبيرب واجن 2026 الجديدة؟

سكودا سوبيرب واجن 2026
سكودا سوبيرب واجن 2026
صبري طلبه

قدمت سكودا مجموعة واسعة من طرازاتها في الأسواق العالمية، ومن بينها سوبيرب واجن 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الواجن ذات المساحات الرحبة، مع طرحها بحزمة كبيرة من التجهيزات.

أبعاد سكودا سوبيرب واجن 2026

تعتمد سكودا سوبيرب واجن 2026 على تصميم خارجي بنسبة طول بلغت 4,902 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,849 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,482 مم، كما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,841 مم.

سكودا سوبيرب واجن 2026

وتوفر السيارة سكودا سوبيرب واجن 2026 مساحة تخزين خلفية كبيرة تصل إلى 690 لتراً، كما حصلت السيارة على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، إضافة إلى عجلات قياس 19 بوصة. 

محرك سكودا سوبيرب واجن 2026

تعتمد سكودا سوبيرب واجن 2026 على محرك بنزين تيربو مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

سكودا سوبيرب واجن 2026

وتولد السيارة سكودا سوبيرب واجن 2026 قوة تصل إلى 190 حصاناً، بينما يبلغ عزم الدوران 320 نيوتن متر، ومعدلات استهلاك وقود تصل إلى 14.4 كم لكل لتر، كما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 240 كم في الساعة، بينما تحتاج إلى 7.8 ثانية للتسارع من الثبات إلى 100 كم في الساعة.

سكودا سوبيرب واجن 2026 ووسائل الحماية

تزود سكودا سوبيرب واجن 2026 بمجموعة من أنظمة السلامة وتقنيات المساعدة، حيث تضم السيارة نظام المكابح المانعة للانغلاق، إلى جانب التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح ونظام التحكم في قوى الجر وبرنامج الثبات الإلكتروني.

سكودا سوبيرب واجن 2026

كما تتوفر السيارة بنظام تثبيت سرعة متكيف، بالإضافة إلى مكابح الطوارئ الذاتية وتحذير حركة المرور الخلفية، ونظام مراقبة إجهاد السائق وحساسات ركن أمامية وخلفية، إلى جانب الكاميرات، والوسائد الهوائية للحماية من الصدمات.

تجهيزات سكودا سوبيرب واجن 2026

تقدم المقصورة الداخلية في سوبيرب واجن 2026 مجموعة من التقنيات الحديثة، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 13 بوصة تدعم أندرويد أوتو وآبل كاربلاي بشكل لاسلكي.

سكودا سوبيرب واجن 2026

وشاشة عدادات رقمية بقياس 10 بوصات، إلى جانب نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وتشمل المقصورة أيضاً مقاعد كهربائية ومقوداً متعدد الوظائف، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك.. وصفة اقتصادية في المنزل

