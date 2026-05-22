أخبار السيارات| عودة أيقونة الأداء لانشيا 037..5 سيارات فرنسية موديل 2026 "الأولى بأرخص سعر".. والكشف عن رام رامبل بي 2027

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

هوندا ريدجلاين بقدرات الدفع الكلي وبتصميم البيك أب.. صور

قدمت هوندا اليابانية العريقة على مدار تاريخها مجموعة متنوعة من السيارات التي تنتمي إلى فئات مختلفة، ومن بينها ريدجلاين التي جاءت ضمن فئة البيك أب بتصميم يجمع بين الطابع العملي والملامح الرياضية.

بقوة 1000 حصان.. عودة أيقونة الأداء لانشيا 037 بمحرك خيالي

تواصل الشركات المتخصصة في إعادة إحياء السيارات الكلاسيكية جذب اهتمام عشاق الأداء والتصميمات التاريخية، خاصة مع تزايد المشاريع التي تمزج بين الهوية القديمة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المشاريع عملت Kimera Automobili الإيطالية، على إعادة تقديم بعض أشهر الطرازات المرتبطة بتاريخ Lancia في سباقات الراليات.

5 سيارات فرنسية موديل 2026 في مصر.. الأولى بأقل سعر

تتنوع السيارات التي تحمل العلامة الفرنسية في السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات الفنية أو التقنية، أو من ناحية الأسعار، إلى جانب التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية الكروس أوفر أو الـ SUV.

ماذا تقدم سكودا سوبيرب واجن 2026 الجديدة؟

قدمت سكودا مجموعة واسعة من طرازاتها في الأسواق العالمية، ومن بينها سوبيرب واجن 2026 التي تنتمي إلى فئة السيارات الواجن ذات المساحات الرحبة، مع طرحها بحزمة كبيرة من التجهيزات.

تصل لـ 777 حصانا.. الكشف عن رام رامبل بي 2027 الجديدة كليا

أعادت رام إحياء اسم رامبل بي بعد غياب استمر لأكثر من عقدين، لتكشف عن نسخة جديدة تحمل ملامح سيارات البيك أب عالية الأداء مع تطويرات ميكانيكية وتقنية لفئة الشاحنات الرياضية.

أسعار هيونداي كونا 2026 في السوق السعودي

تعزز هيونداي الكورية الجنوبية من حضورها في سوق السيارات السعوي، من خلال طراز كونا 2026، الذي يأتي ضمن فئة الكروس أوفر، مع باقة كبيرة من التجهيزات والفئات المتنوعة.