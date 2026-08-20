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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسامة حمدي: تطور البنكرياس الصناعي قد يقلل الاعتماد على الإنسولين مستقبلًا

الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد
الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد
محمود محسن

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، أن التطورات التكنولوجية في مجال علاج مرض السكري تشهد تقدمًا متواصلًا، مؤكدا أن وجود شركات تعمل حاليًا على تطوير بنكرياس صناعي أكثر كفاءة للمساعدة في ضبط مستويات السكر والحفاظ عليها ضمن المعدلات المناسبة.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن المستقبل قد يشهد تقليل الاعتماد على حقن الإنسولين، مؤكدا أن الإنسولين لا يُعد علاجًا نهائيًا لمرض السكري، وإنما وسيلة أساسية لتعويض نقص الهرمون والسيطرة على مستويات الجلوكوز، إلى جانب أهمية اتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة والالتزام بنظام غذائي مناسب.

مستويات السكر والوزن

وتابع أن تطور أدوية إنقاص الوزن واستخدامها بدأ في منتصف العقد الأول من الألفية كأحد الخيارات العلاجية المرتبطة بمرض السكري، مؤكدا أن هذه الأدوية تعتمد على تأثيرات هرمونية تساعد على تحفيز إفراز الإنسولين وتنشيط البنكرياس، فضلًا عن تقليل الشهية وإبطاء حركة الجهاز الهضمي، وهو ما يسهم في التحكم في تناول الطعام ومستويات السكر والوزن.

أسامة حمدي أمراض السكر بنكرياس صناعي مستويات السكر الإنسولين

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