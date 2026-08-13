لخفض ارتفاع السكر.. أسامة حمدي: تناول الخضروات قبل النشويات

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر بجامعة هارفارد، أنه يمكن لبعض التغييرات البسيطة في طريقة تناول الطعام أن تساعد مرضى السكري على التحكم بصورة أفضل في مستويات الجلوكوز بالدم، ومن بينها ترتيب مكونات الوجبة.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن من الأفضل أن يبدأ الشخص وجبته بالخضروات والسلطة، ثم ينتقل إلى مصادر البروتين، على أن تأتي النشويات مثل الخبز في مرحلة لاحقة.

وتابع أن تناول الخضروات في بداية الوجبة قد يساهم في إبطاء امتصاص السكر، بينما يساعد البروتين على الحد من الارتفاع السريع في مستوى الجلوكوز، مقارنة بتناول النشويات في بداية الوجبة.

ونصح بالبدء بطبق من السلطة والانتظار لفترة قصيرة قبل استكمال الطعام، إذ يحتاج الجسم بعض الوقت لإرسال إشارات الشبع إلى المخ، ويساعد تناول الخضروات أولًا على الوصول إلى الإحساس بالشبع بصورة أسرع، وهو ما قد يقلل كمية الطعام التي يتم تناولها لاحقًا.

وأشار إلى أن بعض العادات الغذائية المتبعة خلال شهر رمضان كانت تعتمد على تناول كمية بسيطة من الشوربة والسلطة ثم الانتظار قليلًا، قبل تناول بقية الوجبة، باعتبار أن ذلك يمنح الجسم فرصة للشعور بالشبع.

انتهاء الشعور بالجوع

وأكد حمدي في النهاية أهمية الإنصات إلى إشارات الجوع والشبع، والتوقف عن تناول الطعام بمجرد انتهاء الشعور بالجوع، بدلًا من الاستمرار في الأكل حتى الوصول إلى مرحلة التخمة.