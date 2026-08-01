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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون ينفون فرض رسوم على عبور مضيق باب المندب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية لدى جماعة الحوثي في اليمن عن نية الحركة فرض رسوم على عبور السفن مضيق باب المندب.

وأكد المركز في بيان أن العبور عبر المضيق "مجاني" وأنه لم يتخذ أو يدرس أي قرار بهذا الشأن، قائلا إنه "لم يتخذ أو يدرس أي قرار بفرض رسوم مقابل عبور السفن".

كما شدد على أن جميع السفن الواقعة خارج نطاق الحظر الذي أعلنته الجماعة يمكنها العبور بأمان، مضيفا أن خدمة "العبور الآمن" التي يقدمها المركز للسفن والشركات الراغبة في الحصول على تأكيدات إضافية بشأن سلامة مرورها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، هي خدمة "مجانية واختيارية"، ويمكن طلبها عبر القنوات الرسمية للمركز.

وحذر المركز من أي جهات أو أشخاص يطلبون مبالغ مالية مقابل إصدار تصاريح عبور أو تأمين مرور السفن، مؤكدا أنهم لا يمثلون السلطات في صنعاء.

ودعا البيان شركات الشحن إلى عدم دفع أي رسوم والإبلاغ عن أي محاولات من هذا النوع، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات تتعلق بعبور السفن قبل التحقق منها عبر القنوات الرسمية.

جماعة الحوثي اليمن السفن مضيق باب المندب البحر الأحمر خليج عدن

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