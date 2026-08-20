انهيار منجم في كولومبيا ينهي حياة 13 شخصًا

أفادت السلطات المحلية بانهيار منحدر في منجم مكشوف في بوليكاربا، بمقاطعة نارينو جنوب غرب كولومبيا، ما أسفر عن مقتل 13 عاملًا وإصابة سبعة آخرين.

وأوضح المسؤولون أن الحادث نجم عن انهيار أرضي وليس انفجارًا كما ورد في التقارير الأولية، وأن جهود الإنقاذ التي شارك فيها رجال الإطفاء والسكان وآلات الحفر انتهت حوالي الساعة الثانية صباحًا بعد العثور على جميع المفقودين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، شهدت كولومبيا زلزالا مروعا راح ضحيته 319 شخصا بحسب آخر الاحصائيات الصادرة يوم الخميس من الإدارة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا.

وذكرت الإدارة الوطنية، في بيان نشرته عبر منصة (إكس) أن 319 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 4469، فيما لا يزال 260 في عداد المفقودين، كما تم إنقاذ 364 شخصا".

وفيما يتعلق بالأضرار المادية، أوضحت الوحدة أن أكثر من 30 ألفا و800 منزل قد دمروا بالكامل، وتضرر ما يقرب من 152 ألف منزل، بالإضافة إلى انهيار أكثر من 300 مبنى.

وهز الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة، منطقة سان خوسيه ديل بالمار، مسببا أضرارا جسيمة امتدت من ميناء بوينافينتورا على المحيط الهادئ إلى المدن الغربية الكبرى، بما فيها كالي وبيريرا.

ونظرا لخطورة الوضع، وقع الرئيس الكولومبي، أبيلاردو دي لا إسبريلا، يوم أمس الأربعاء، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بهدف مساعدة المتضررين وبدء إعادة إعمار المقاطعات المنكوبة بالزلزال.