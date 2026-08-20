تطبيق إلكتروني لسداد ضريبة التصرفات العقارية.. اعرف التفاصيل

كشف محسن الجيار مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب، تفاصيل إطلاق تطبيق التصرفات العقارية لتقديم الخدمات إلكترونيا .



وقال محسن الجيار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" أي مواطن بيبيع وحدة عقارية يخضع لضريبة التصرفات العقارية وكان المواطن يتوجه لمأمورية الضرائب لإنهاء الأعمال الخاصة بالضريبة بشكل ورقي ".



وتابع محسن الجيار :" نحول الإجراءات إلكترونيا ونعمل على تبسيط الإجراءات ويتم سداد ضريبة التصرفات العقارية إلكترونيا والمواطن يسجل بياناته ويسدد قيمة الضريبة إلكترونيا ويحصل على المخالصة ".

وأكمل محسن الجيار :" نناشد المقيمين في القاهرة الكبرى والإسكندرية سداد ضريبة التصرفات العقارية من خلال التطبيق الإلكتروني وليس من خلال مأمورية الضرائب ".

وفي وقت سابق، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن افتتاح مركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، وإطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» لمصلحة الضرائب المصرية، يمثلان خطوتين جديدتين لاستكمال تنفيذ الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وترجمة توجه الدولة نحو التحول الرقمي و تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والممولين والمستثمرين، وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

قال الوزير، عقب افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمركز الخدمات الضريبية المميزة بمدينة العلمين الجديدة، إننا حريصون على أن تتحول التسهيلات الضريبية إلى واقع ملموس وخدمات حقيقية يشعر بها المواطن والممول، سواء من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة أو تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

