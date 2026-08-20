الطقس الأيام القادمة .. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ورياح تلطف الأجواء ليلا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة المتوقعة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من السبت 22 أغسطس حتى الأربعاء 26 أغسطس 2026، مشيرة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الهيئة، أن الطقس خلال الأيام القادمة، تكون الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، ثم تتحول إلى شديدة الحرارة رطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، حارة رطبة على السواحل الشمالية، وتعود مائلة للحرارة رطبة ليلاً.

وحول أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، يشهد الطقس الأيام القادمة، ارتفاع نسب الرطوبة، حيث يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

ويظل نشاط الشبورة المائية، يتكون بشكل كثيف أحياناً من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

يشهد الطقس الأيام القادمة أيضا، نشاط للرياح، حيث تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح أحياناً، مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء، خاصة في المناطق المكشوفة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن درجات الحرارة الأيام القادمة المتوقعة (العظمى في الظل - المحسوسة)، تكون كالتالي: