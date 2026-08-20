السفير الأمريكي في إسرائيل: واشنطن مصدومة مما حدث في كوسرا وقد تفرض عقوبات عليهم

أكد السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكبي أن المُستوطنين اللذين شاركوا في حصار منازل فلسطينيين أمريكيين في قرية كوسرا قد يتعرضون لعقوبات أمريكية.

وقال السفير الأمريكي : إن الولايات المتحدة "مُصَدَمَة" مما حدث في كوسرا.

وأضاف : إن العائلات الفلسطينية التي تضررت من أفعال المُستوطنين كانت ضحايا “نشاط إجرامي غير مقبول ومُقْرِف”.

وختم : إن المُستوطنين الذين يُثبت مشاركتهم فيه يجب أن يواجهوا عواقب كبيرة في إسرائيل.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن أعمال العنف على أيدي المستوطنين تصاعدت في مارس أبريل 2026 ، مشيرة أنها هذه الأعمال شملت القتل بما في ذلك قتل أطفال والاعتداءات والعنف الجنسي والانتهكات البدنية والنفسية.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها : وقعت هذه الهجمات خلال الحرب على إيران لكن هذا الاتجاه المتصاعد كان واضحاً منذ تولي الحكومة الحالية مهامها.

وأضافت "هيومن رايتس ووتش": هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تؤدي بشكل متزايد إلى التهجير القسري بحق سكان القرى الفلسطينية.

وزادت "هيومن رايتس ووتش": تسلح السلطات الإسرائيلية المستوطنين العنيفين المسؤولين عن هذه الانتهاكات الدموية المتصاعدة وتمولهم وتحميهم.

وأكملت : هجمات المستوطنين هجّرت سكان 107 بلدات كليًا أو جزئيًا في الضفة الغربية منذ يناير 2023. والمستوطنون المسؤولون عن الهجمات يتلقون دعمًا ماديًا وقانونيًا من "إسرائيل".