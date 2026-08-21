دفع نصف فلوس الحج لسيدة مسنة.. شريف مدكور يروي موقف إنساني لأحمد موسى منذ 11 عاما

كشف الإعلامي شريف مدكور عن موقف إنساني مؤثر جمعه بالإعلامي أحمد موسى قبل نحو 11 عامًا، مؤكدًا أن الأخير ساهم في مساعدة سيدة مسنة على أداء فريضة الحج.

وأوضح شريف مدكور أنه أثناء دخوله مدينة الإنتاج الإعلامي، شاهد سيدة كبيرة في السن تنادي عليه، وأخبرته بأنها فازت في حج القرعة، لكنها لا تمتلك المبلغ كاملًا لتتمكن من السفر.

وأضاف أنه طلب منها الأوراق والمستندات التي تثبت موقفها، ثم تحدث عن قصتها على الهواء، وطلب من الجمهور المساهمة في جمع المبلغ المطلوب، وبالفعل تم جمع نحو 50% من التكلفة.

وتابع شريف مدكور أن أحمد موسى اتصل به عقب انتهاء الحلقة، وأصر على دفع الـ50% المتبقية من المبلغ، لمساعدة السيدة على استكمال إجراءات سفرها لأداء الحج.

وأكد شريف مدكور أنه يعلم أن أحمد موسى قد يغضب منه بسبب كشفه تفاصيل هذا الموقف، لكنه قرر الحديث عنه، خاصة بعد ما شاهده من تعليقات وشماتة في مرضه، قائلًا: «أنا عارف إنه حيزعل مني إني حكيت، بس الموقف يحكم، وخصوصًا بعد ما شفت التعليقات والشماتة في مرضه».

واختتم شريف مدكور رسالته متمنيًا لأحمد موسى الشفاء العاجل، قائلًا: «ربنا يقومك بالسلامة يا أصيل».



