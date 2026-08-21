ليلى علوي بملابس جريئة في أحدث جلسة تصوير

خطفت ليلى علوي الأنظار بأحدث جلسة تصوير لها، والتي حملت توقيع مصور النجوم الشهير خالد فضة، وظهرت خلالها بإطلالتين مختلفتين لفتتا الأنظار بأناقتهما وجاذبيتهما.

وتألقت ليلى علوي خلال جلسة التصوير بإطلالتين تنافستا في الأناقة، لتؤكد من جديد اختياراتها المميزة وذوقها اللافت في الظهور أمام الكاميرا، وسط تفاعل من محبيها ومتابعيها.

وتأتي جلسة التصوير الجديدة بالتزامن مع استمرار حضور ليلى علوي الفني، حيث عُرض لها مؤخرًا فيلم «ابن مين فيهم؟»، من تأليف لؤي السيد وإخراج هشام فتحي، وبطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد وأحمد عصام السيد، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم حول «رشدي»، رجل أعمال مستهتر تنقلب حياته بعد وفاة عمته، بعدما تترك له ميراثًا ضخمًا بشرط أن يعثر على ابنه من إحدى زيجاته السابقة، لتبدأ سلسلة من المواقف والمفارقات.