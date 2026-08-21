محمد الباز يطمئن الجمهور على أحمد موسى: وعكة صحية مرت بسلام ويعود قريبا

طمأن الإعلامي محمد الباز جمهور الإعلامي أحمد موسى على حالته الصحية، مؤكدًا أن الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا مرت بسلام، وأن حالته في تحسن.

وكتب محمد الباز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أكتب إليكم الآن وأنا جالس مع الصديق العزيز أحمد موسى.. وعكة صحية مرت بسلام وروحه المعنوية في السماء».

وأضاف الباز: «يطمئن كل محبيه عليه ويعد جمهوره بالعودة في أقرب وقت»، مؤكدًا أن أحمد موسى بخير ويستعد للعودة إلى جمهوره بعد تحسن حالته الصحية



يذكر أن برنامج على مسئوليتي يذاع على قناة صدى البلد من السبت للأربعاء، من الساعة 8 وحتى العاشرة مساء.