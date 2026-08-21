تحسن كبير في حالة أحمد موسى.. نشأت الديهي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف الإعلامي نشأت الديهي عن آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامي أحمد موسى، مطمئنًا جمهوره ومحبيه على حالته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الديهي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يتواجد حاليًا مع أحمد موسى في المستشفى، مؤكدًا أن حالته تحسنت بنسبة كبيرة، وأنه تجاوز مرحلة الخطر وأصبحت حالته مستقرة تمامًا.

وأضاف أن أحمد موسى بدأ في التعافي بشكل سريع من الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا، مطالبًا الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة بشأن حالته الصحية.



يذكر أن برنامج على مسئوليتي يذاع على قناة صدى البلد من السبت للأربعاء، من الساعة 8 وحتى العاشرة مساء.