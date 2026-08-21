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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تامر عبد الحميد: نتائج أول ثلاث مباريات ستوضح إلى أين سيذهب الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد تامر عبد الحميد «دونجا»، لاعب الزمالك السابق، أن الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز سيكون قويًا وممتعًا، في ظل التدعيمات التي أبرمتها أغلب الأندية خلال فترة الانتقالات.

وقال تامر عبد الحميد، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور»: «أغلب الفرق قامت بتدعيم صفوفها بشكل جيد، ونحن ننتظر موسمًا قويًا وممتعًا».

وأضاف: «نادي الزمالك اعتاد على مواجهة الصعوبات على مدار السنوات الماضية، وجماهيره هي الأفضل في مصر، ومعتمد جمال أمامه تحدٍ صعب جدًا خلال الموسم الحالي، والمهمة لن تكون سهلة».

وأوضح لاعب الزمالك السابق أن الفريق يعاني من بعض النواقص في عدة مراكز، قائلًا: «الزمالك عنده مشكلة في خط الدفاع والجبهة اليمنى ومراكز الهجوم، كما أنه لا يوجد بديل للبرازيلي خوان بيزيرا».

وتابع: «نتائج أول ثلاث مباريات ستوضح إلى أين سيذهب الزمالك هذا الموسم».

وعن فريق سيراميكا، قال تامر عبد الحميد: «سيراميكا من الفرق الجيدة في الدوري، وقامت بتدعيمات كبيرة على مستوى الصفقات، وأتوقع تواجدهم في المركز الثالث أو دخولهم في المنافسة».

واختتم: «مجموعة الناشئين في نادي الزمالك جيدون جدًا، ولكن من الصعب أن يحملوا الفريق في الوقت الحالي، والاستعجال في الدفع بهم من الممكن أن يحرقهم».

الزمالك اخبار الرياضة دورى نايل بيزيرا

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