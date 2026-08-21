انطلاق فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسي بالغردقة

انطلقت أمس الخميس، فعاليات "اليوم الثقافي المصري الإندونيسي" بمكتبة مصر العامة بالغردقة.



وشهد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، نراسم الافتتاح بحضور السفير كونشورو جيري واسيسو، سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة.

وتضمنت الفعاليات افتتاح معرض للحرف اليدوية والتراثية يُبرز الفنون الشعبية للبلدين، إلى جانب تقديم عروض فلكلورية استعراضية، وعرض مواد وثائقية تسلط الضوء على الفرص السياحية والمبادرات البيئية بمحافظة البحر الأحمر.



وأشاد السفير الإندونيسي بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين القاهرة وجاكرتا بدعم من قيادتي البلدين، مؤكداً حرص السفارة على ترسيخ التبادل الثقافي والشعبي للتقريب بين الشعبين الصديقين.

واستهل محافظ البحر الأحمر كلمته بتقديم خالص التعازي باسم شعب مصر والمحافظة لإندونيسيا في ضحايا الزلزال الأخير، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة التي تجمع البلدين منذ اعتراف مصر باستقلال إندونيسيا عام 1950، ومثمناً الدور المحوري للأزهر الشريف كجسر علمي وثقافي يربط بين الشعبين، كما أوضح "البرقي" أن البحر الأحمر تُعد منصة واعدة لتعزيز الشراكات في مجالات السياحة، والبيئة، والتبادل الثقافي والشبابي.