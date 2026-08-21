انفجار إدلب السورية.. مـ.قتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين

شهدت مدينة إدلب السورية انفجار أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص حيث أوضحت السلطات أن الانفجار ناجم عن مواد متفجرة تُستخدم في صيد الأسماك كانت موجودة داخل المنزل الذي شهد الحادثة.

وأعلن الدفاع المدني السوري أن الانفجار أسفر عن وفاة ثلاثة مدنيين (رجل وزوجته وشقيقه) وإصابة 6 آخرين بينهم 4 من أبناء الرجل وزوجته (بينهم أطفال)، في حصيلة غير نهائية، جراء انفجار وقع في منزل بقرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي.

وأضاف الدفاع المدني السوري في بيان أنه وفقا المعطيات الأولية، فإن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تُستخدم في صيد الأسماك كانت موجودة داخل المنزل.

استجابت فرق الدفاع السوري في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث للانفجار و أسعفت عدداً من المصابين وما تزال الفرق في المكان لتأمين الموقع.