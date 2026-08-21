صور جوجل يستعد لإطلاق ميزة طال انتظارها .. نسخ احتياطي أثناء النوم

يبدو أن تطبيق صور جوجل Google Photos، يستعد للحصول على ميزة جديدة قد تحل واحدة من أكثر المشكلات المزعجة للمستخدمين، وهي عدم اكتمال رفع الصور ومقاطع الفيديو إلى السحابة بسبب بطء الإنترنت أو قيود النظام على عمليات النسخ الاحتياطي في الخلفية.

ورغم أن جوجل لم تعلن الميزة رسميا حتى الآن، فإن اكتشافات مبكرة داخل الإصدار 7.89.0.966319819 من “صور جوجل” تشير إلى إمكانية وصول خيار جديد باسم Overnight Backup أو النسخ الاحتياطي أثناء الليل.

النسخ الاحتياطي أثناء النوم



بحسب ما كشفته أسطر من التعليمات البرمجية داخل التطبيق، قد تتيح الميزة للمستخدم تشغيل عمليات رفع الصور ومقاطع الفيديو إلى السحابة بشكل مكثف خلال ساعات الليل، بينما يكون الهاتف موصولا بالشاحن.

وتأتي الفكرة لمعالجة مشكلة يواجهها المستخدمون عند الاعتماد على النسخ الاحتياطي التلقائي، خصوصا أثناء السفر، حيث قد يستيقظ الشخص ليكتشف أن صور اليوم السابق لم ترفع بالكامل بسبب ضعف شبكة Wi-Fi أو قيود النظام على النشاط في الخلفية.

وبمجرد تفعيل “النسخ الاحتياطي أثناء الليل”، قد يطلب من المستخدم إبقاء تطبيق صور جوجل مفتوحا، وتوصيل الهاتف بالشاحن، مع عدم قفل الشاشة.

ومن المتوقع أن يقوم التطبيق بتعتيم الشاشة لتقليل الإزعاج أثناء النوم، مع إبقاء عملية النسخ الاحتياطي نشطة في الخلفية.

Wi-Fi أو بيانات الهاتف



تشير المعلومات المتاحة إلى أن المستخدم سيتمكن، كما هو الحال حاليا، من تحديد ما إذا كان يريد تنفيذ النسخ الاحتياطي عبر شبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المحمول.

وهذا الخيار قد يكون مفيدا لمن لا يمتلك اتصال Wi-Fi سريعا، لكنه قد يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من بيانات الهاتف، خصوصا أثناء التجوال الدولي، وبالتالي يجب الحذر من تكاليف البيانات.

تطبيق صور جوجل

هل ترتفع حرارة الهاتف؟



من المتوقع أن ترتفع حرارة الهاتف أثناء تشغيل هذه الميزة، نظرا لاستخدام المعالج والشبكة اللاسلكية أو مودم البيانات إلى جانب عملية الشحن في الوقت نفسه.

ولهذا السبب، قد تتضمن الميزة تحذيرات مدمجة، كما قد تعمل جوجل على إبطاء عملية النسخ الاحتياطي أو إيقافها مؤقتا إذا ارتفعت حرارة الجهاز إلى مستويات غير مناسبة.

وينصح عموما بعدم وضع الهاتف على السرير أو تحت الوسادة أثناء الشحن، بل تركه على سطح صلب ومكشوف وبعيد عن الفراش.

ماذا يحدث بعد اكتمال النسخ الاحتياطي؟



لا تكشف الأكواد التي تم العثور عليها حتى الآن بشكل واضح عما سيحدث بعد الانتهاء من رفع جميع الصور ومقاطع الفيديو.

لكن من المرجح أن يعود الهاتف إلى وضعه الطبيعي، مع إيقاف تشغيل الشاشة وقفل الجهاز كالمعتاد.

وتظل ميزة “النسخ الاحتياطي أثناء الليل” في الوقت الحالي قيد التطوير ولم تعلن جوجل رسميا عن موعد طرحها، لذلك قد تتغير طريقة عملها أو شروط استخدامها قبل وصولها إلى المستخدمين.