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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لا ترم الراوتر القديم.. طريقة تحويله إلى سويتش شبكة بسهولة

راوتر قديم
راوتر قديم
شيماء عبد المنعم

عادة ما يحتوي الراوتر المنزلي على 4 أو 5 منافذ إيثرنت Ethernet، وهي كافية في الغالب عندما تعتمد معظم أجهزتك على الاتصال اللاسلكي، لكن بمجرد التفكير في توصيل المزيد من الأجهزة عبر كابلات إيثرنت، قد تتحول محدودية المنافذ إلى مشكلة حقيقية.

ورغم أن الاتصال عبر إيثرنت يكون في معظم الحالات أكثر استقرارا وموثوقية من الواي فاي، مع زمن استجابة أقل واتصال أكثر ثباتا، فإن شراء مفتاح الشبكة Network Switch جديد ليس ضروريا دائما، فإذا كان لديك راوتر قديم لا تستخدمه، يمكنك إعادة توظيفه ليعمل كـ سويتش شبكة، بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة على إعداداته.

وتدعم معظم أجهزة الراوتر، سواء القديمة أو الحديثة، إمكانية العمل بهذه الطريقة. وبعض الأجهزة توفر وضعا مدمجا يحولها تلقائيا إلى سويتش، بينما تتطلب أجهزة أخرى إجراء الإعدادات يدويا.

لكن تجدر الإشارة إلى أنك لن تتمكن من استخدام جميع منافذ الراوتر، فعادة لا يستخدم المنفذ المسمى WAN أو إنترنت في هذا الإعداد، كما سيخصص أحد منافذ LAN أو إيثرنت لربط الراوتر القديم بالراوتر الرئيسي.

وبالتالي، إذا كان الراوتر يحتوي على 4 منافذ LAN، فستتمكن من استخدام 3 منافذ فقط، وإذا كان يحتوي على 5 منافذ، فستستخدم 4 منافذ، أي منفذا واحدا أقل من إجمالي منافذ LAN المتاحة.

الراوتر القديم

خطوات تحويل الراوتر القديم إلى سويتش شبكة


قبل البدء، يفضل إعادة ضبط الراوتر القديم إلى إعدادات المصنع. بعد ذلك، وصله بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل إيثرنت، مع التأكد من توصيل الكابل بأحد منافذ LAN أو إيثرنت وليس منفذ WAN.

بعدها، افتح متصفح الإنترنت واكتب عنوان IP الافتراضي للراوتر القديم للوصول إلى لوحة التحكم، وغالبا ما يكون العنوان 192.168.1.1 أو 192.168.0.1، ويمكن العثور على العنوان وبيانات تسجيل الدخول إلى لوحة الإدارة على الملصق الموجود على الراوتر.

بمجرد الدخول إلى الإعدادات، توجه إلى قسم DHCP وقم بتعطيله، وتتمثل وظيفة DHCP في توزيع عناوين IP على الأجهزة المتصلة بالشبكة، لكن بما أن الراوتر الرئيسي يتولى هذه المهمة بالفعل، فإن ترك DHCP مفعلا على الراوتر القديم قد يؤدي إلى حدوث تعارضات في الشبكة.

بعد ذلك، ستحتاج إلى تعيين عنوان IP جديد للراوتر القديم، على أن يكون مختلفا عن عنوان الراوتر الرئيسي وعن عناوين الأجهزة الأخرى على الشبكة.

فعلى سبيل المثال، إذا كان عنوان الراوتر الرئيسي هو 192.168.1.1 وكان نطاق DHCP الخاص به ينتهي عند 192.168.1.150، فيمكن تعيين العنوان 192.168.1.151 للراوتر القديم، أما قناع الشبكة الفرعية فيبقى نفسه المستخدم في الراوتر الرئيسي.

وبعد حفظ التغييرات، ادخل مجددا إلى إعدادات الراوتر القديم باستخدام عنوان IP الجديد، ثم قم بتعطيل NAT وFirewall وDNS Server إذا كانت هذه الخيارات متاحة، وبعدها احفظ الإعدادات.

في الخطوة الأخيرة، وصل الراوتر القديم بالراوتر الرئيسي باستخدام كابل إيثرنت، مع التأكد مرة أخرى من استخدام منفذ LAN في الراوتر القديم بدلا من منفذ WAN أو إنترنت.

وبذلك يصبح الراوتر القديم عمليا سويتش شبكة، ويمكنك توصيل أجهزتك بالمنافذ المتاحة فيه لتتواصل مع بقية الأجهزة الموجودة على الشبكة.

هل استخدام راوتر قديم كسويتش فكرة جيدة؟


يعتمد الأمر في النهاية على احتياجاتك، فإذا كان لديك بالفعل راوتر قديم وعدد كافٍ من كابلات إيثرنت بالطول المناسب، فإن تحويله إلى سويتش سيكون حلا مجانيا تقريبا، كما أنه مناسب للاستخدامات اليومية، خصوصا إذا كان هدفك إعادة الاستفادة من جهاز قديم بدلا من التخلص منه.

لكن إذا كنت تبحث عن سهولة الاستخدام، وعدد أكبر من المنافذ، وسرعات أعلى، وخيارات تحكم متقدمة، فإن شراء سويتش شبكة مخصص سيكون الخيار الأفضل.

ومن أبرز عيوب استخدام راوتر قديم أن منافذ إيثرنت فيه قد تدعم سرعات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية فقط، وهو ما قد يشكل عنق زجاجة كبيرا إذا كنت تمتلك اتصال إنترنت أسرع من ذلك.

كما أن الراوتر القديم، رغم أنه يزيد عدد المنافذ المتاحة لديك، سيظل غالبا أقل من حيث عدد المنافذ مقارنة بالسويتش المخصص، وبالتالي، إذا كان لديك عدد كبير من الأجهزة التي تريد توصيلها، فقد لا يحل المشكلة بالكامل.

في المقابل، يعد السويتش غير المدار Unmanaged Switch جهازا يعمل تقريبا بأسلوب التوصيل والتشغيل، ولا يحتاج إلى إعدادات معقدة. 

وتتوفر منه أجهزة تبدأ من 5 منافذ وتصل إلى 48 منفذا أو أكثر، ما يتيح اختيار الجهاز المناسب لحجم الشبكة وعدد الأجهزة.

راوتر قديم تحويل راوتر إلى سويتش الراوتر المنزلي

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