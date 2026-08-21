لتخفيف العبء عن الطلاب.. تحرك برلماني لفتح فصول إعدادي بقرية عبدربه بالفيوم

طالب النائب مصطفى البنا، عضو مجلس النواب، بالتدخل الفوري لتفعيل المرحلة الإعدادية بـ "مدرسة عبدربه للتعليم الأساسي" بمحافظة الفيوم، استجابةً للطلبات والمناشدات المرفوعة من الأهالي ومجلس الآباء والأمناء بقرية عزبة عبدربه.

وأكد النائب البرلماني، على ضرورة تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، حيث تقدم بطلبات رسمية إلى الدكتور محافظ الفيوم، والدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور مدير عام إدارة إطسا التعليمية، حثهم فيها على الموافقة على فتح فصل دراسي للمرحلة الإعدادية (الصف الأول الإعدادي) بدءًا من العام الدراسي الجديد.

وأوضح النائب في تحركاته أن المشقة المفروضة على الطلاب جراء قطع مسافات طويلة للوصول إلى المدارس الإعدادية بالقرى المجاورة ، سواء سيرًا على الأقدام أو باستخدام وسائل نقل خاصة ، باتت تشكل عبئًا ماديًا ونفسيًا على الأهالي، فضلاً عن المخاطر التي يتعرض لها الطلاب أثناء التنقل.

وأكد وجود أماكن وقاعات خالية بالفعل داخل المدرسة تسمح بتخصيصها فورًا لفتح هذا الفصل الإعدادي دون تحميل الدولة أية أعباء مالية إضافية، وهو ما يضمن استقرار العملية التعليمية وسلامة أبناء القرية.