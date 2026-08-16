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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة طال انتظارها لجوجل بيكسل.. 6 طرق جديدة لترتيب الإعدادات السريعة

أندرويد 17
أندرويد 17
شيماء عبد المنعم

تمنح جوجل أخيرا مستخدمي هواتف بيكسل مزيدا من التحكم في أحد أكثر أجزاء نظام أندرويد استخداما.

إذ يضيف أحدث إصدار تجريبي من Android 17 QPR2 محررا جديدا للتخطيط ضمن الإعدادات السريعة Quick Settings، يتيح للمستخدمين تغيير ترتيب الأقسام الرئيسية بدلا من الالتزام بالترتيب الافتراضي الذي تفرضه جوجل

وظهرت الميزة أيضا في أحدث إصدار من Android Canary، ما يشير إلى أن جوجل نقلتها سريعا نسبيا من مرحلة الاختبار إلى الإصدار التجريبي QPR2.

6 تخطيطات للاختيار من بينها

تظهر الميزة الجديدة بعد فتح الإعدادات السريعة والضغط على أيقونة القلم. وتتيح علامة تبويب جديدة باسم Layout في الجزء السفلي للمستخدمين سحب ثلاثة مكونات رئيسية وإعادة ترتيبها، وهي: شريط السطوع، وأيقونات “الإعدادات السريعة”، ومشغل الوسائط.

وتوفر الميزة حاليا ستة ترتيبات ممكنة، تغطي جميع التركيبات المحتملة لهذه العناصر الثلاثة، وبذلك يمكن للمستخدم وضع شريط السطوع أولا، يليه قسم الأيقونات ثم مشغل الوسائط، أو نقل مشغل الوسائط إلى الأعلى ووضع القسمين الآخرين تحته. لكن هناك قيدا مهما، إذ لا تسمح جوجل للمستخدمين بإزالة أي من هذه المكونات الثلاثة بشكل كامل.

Android 17

وهذا يجعل الميزة أقرب إلى خيار تخصيص بسيط وعملي منها إلى إعادة تصميم شاملة لقائمة “الإعدادات السريعة”.

ومع ذلك، فهي تعالج مشكلة أزعجت مستخدمي Pixel لسنوات، فمع أن إمكانية إعادة ترتيب الأيقونات الفردية كانت مفيدة، لم يكن بإمكان المستخدمين التحكم في الهيكل العام للوحة الإعدادات.

جوجل تخفف قبضتها تدريجيا على “الإعدادات السريعة”

يندرج محرر التخطيط الجديد ضمن توجه جوجل الأوسع في أندرويد 17 لجعل الإعدادات السريعة أكثر مرونة، بعد إعادة التصميم باستخدام Material 3 Expressive وإضافة أيقونات قابلة لتغيير الحجم. 

كما يبني على تغييرات أخرى في “الإعدادات السريعة”، من بينها إصلاحات تتعلق باللوحتين المنسدلتين وتبسيط عناصر التحكم في الشبكات.

وشهد أندرويد 17 أيضا تغييرات في تشغيل فيديوهات HDR، وتسهيلات للانتقال من آيفون إلى أندرويد، إلى جانب العديد من التحسينات الصغيرة التي تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام اليومية، ولكن محرر “الإعدادات السريعة” يبدو من نوعية التغييرات التي سيتفاعل معها المستخدمون بشكل مباشر كل يوم.

وبالطبع، لا يزال أندرويد 17 في المرحلة التجريبية، وقد تتغير مجموعة الميزات النهائية قبل إطلاقه المتوقع في ديسمبر، لكن إذا أبقت جوجل على هذه الميزة في الإصدار النهائي، فسيحصل مستخدمو بيكسل أخيرا على مساحة أكبر للتحكم في طريقة عمل واحدة من أكثر واجهات أندرويد استخداما.

هواتف بيكسل أندرويد الإعدادات السريعة أندرويد 17

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