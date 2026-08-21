Nothing OS 5.0.. هذه الهواتف الثلاثة لن تحصل على أندرويد 17

تستعد شركة نوثينج Nothing، لإطلاق تحديث Nothing OS 5.0 المبني على نظام أندرويد 17، بعدما بدأت بالفعل برنامج النسخة التجريبية على عدد من أجهزتها، على أن يبدأ طرح الإصدار المستقر خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يحصل معظم هواتف Nothing على التحديث الجديد، لكن ثلاثة أجهزة لن تكون مؤهلة للحصول على Nothing OS 5.0، بعدما استوفت الشركة عدد تحديثات نظام التشغيل الرئيسية التي وعدت بها لهذه الهواتف عند إطلاقها.

3 هواتف لن تحصل على Nothing OS 5.0



الأجهزة التي لن تحصل على تحديث أندرويد 17 هي:

- Nothing Phone 1 — آخر إصدار رئيسي: Android 15.

- Nothing Phone 2 — آخر إصدار رئيسي: Android 16.

- CMF Phone 1 — آخر إصدار رئيسي: Android 16.



وبذلك لن تنتقل هذه الأجهزة إلى أندرويد 17 أو Nothing OS 5.0.

Nothing OS 5.0

ماذا عن التحديثات الأمنية؟



رغم توقف تحديثات نظام التشغيل الرئيسية، سيواصل هاتفا Nothing Phone 2 وCMF Phone 1 الحصول على التحديثات الأمنية حتى منتصف عام 2027.

أما Nothing Phone 1، فقد وصل بالفعل إلى نهاية دورة الدعم الخاصة به، وبالتالي لن يحصل على تحديثات أمنية جديدة.



إذا كنت لا تزال تستخدم Nothing Phone 1، فقد يكون الانتقال إلى هاتف أحدث خيارا منطقيا، ليس فقط للاستفادة من الميزات الجديدة التي يقدمها أندرويد 17 والإصدارات الأحدث من Nothing OS، ولكن أيضا للحصول على تحديثات الأمان التي تساعد على حماية الهاتف من التهديدات الإلكترونية.

أما مستخدمو Nothing Phone 2 وCMF Phone 1، فما زال بإمكانهم استخدام أجهزتهم والحصول على التحديثات الأمنية لفترة من الوقت، لكن الترقية إلى جهاز أحدث قد تكون مناسبة لمن يرغب في الاستمرار في الحصول على إصدارات Nothing OS الجديدة والميزات البرمجية الحديثة.