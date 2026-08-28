جوجل تطلق مبادرة Expert Intelligence لدمج كتب Play Books داخل منصة Gemini Notebook

أعلنت شركة "جوجل" (Google) الأمريكية عن إطلاق مبادرتها التقنية الجديدة "Expert Intelligence" (ذكاء الخبراء)، التي تتيح للمستخدمين دمج الكتب الإلكترونية المشتراة من متجر "Google Play Books" كمصادر معرفية معتمدة وموثوقة داخل منصة الذكاء الاصطناعي "Gemini Notebook"، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع 9to5Google التقني المتخصص.

آلية عمل الميزة وتوليد الرسوم البيانية والملخصات الصوتية

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب أبنر لي، أن الميزة الجديدة تمكن القراء والباحثين من طرح أسئلة واستفسارات معقدة حول محتوى الكتب المختارة، وتلقي إجابات مدعومة ومستندة بشكل مباشر إلى نصوص الكتب مع الاستشهاد الدقيق بالاقتباسات والصفحات.

كما تتيح المنصة استخراج مخرجات تفاعلية متنوعة من الكتب تشمل تصميم الرسوم البيانية التوضيحية (Infographics)، وتوليد نظرات عامة وملخصات صوتية (Audio Overviews)، بالإضافة إلى إنشاء اختبارات تدريبية وبطاقات تعليمية ذكية تعزز من استيعاب المفاهيم ومراجعتها.

دمج البيانات الشخصية للمستخدم مع المراجع والكتب الموثوقة

أشار المصدر إلى إمكانية المزج المباشر بين البيانات الخاصة بالمستخدم والنصوص الأكاديمية والمراجع الموثوقة؛ حيث يستطيع المديرون استشارة كتب الإدارة مثل "Radical Candor" للمؤلفة كيم سكوت لتطوير استراتيجيات التقييم وإدارة الحوارات المهنية الصعبة مع الموظفين، أو قيام المستخدمين برفع مذكراتهم الشخصية بأمان مع مراجع طبية متخصصة مثل كتاب "The New Menopause" للدكتورة ماري كلير هافر للحصول على إرشادات صحية مخصصة وموثقة، فضلاً عن إمكانية التقاط صورة لمحتويات الثلاجة وتوليد خطة وجبات صحية للأسبوع استناداً إلى كتاب "Food Rules" للكاتب مايكل بولان.

شراكات النشر مع أكثر من 100 ألف كتاب

اوضوح تقرير موقع 9to5Google أن المبادرة تدعم أكثر من 100 ألف كتاب إلكتروني عبر شراكات مع كبرى دور النشر العالمية مثل "Penguin Random House" و"Macmillan" و"O'Reilly Media" و"Bloomsbury" ومطبعة جامعة "Johns Hopkins".

وأكدت جوجل تطبيق قيود رقمية تفرض امتلاك المستخدم لنسخة مشتراة رسمياً من متجر Play Books للوصول للمحتوى، مع مطالبة المتعاونين بشراء نسختهم الخاصة عند مشاركة الدفاتر لضمان حماية حقوق المؤلفين وتشجيع اكتشاف المحتوى الأدبي والأكاديمي.

خطوات التحقق من الكتب المؤهلة والتوسعات المستقبلية

ذكرت المصادر التقنية أن التحقق من أهلية الكتب يتم عبر متجر Play Books بالنقر على شارة "الأدوات" (Tools) في صفحة تفاصيل الكتاب للتأكد من ظهور خيار "Gemini Notebook".

وتخطط جوجل لتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً لتشمل تطبيق "Gemini" الرئيسي ووضع "AI Mode"، وإتاحة إضافة مصادر معرفية أوسع تشمل الاشتراكات التابعة لجهات خارجية والتقارير البحثية للأعمال والمراجع الدراسية الجامعية.