الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة هيئة الإسعاف المصرية| الرابط

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الاستعلام عن نتيجة التظلمات المقدمة من المتقدمين لشغل عدد (4000) وظيفة بهيئة الإسعاف المصرية، وذلك عقب انتهاء أعمال فحص التظلمات المقدمة وفقًا للضوابط والإجراءات المقررة.

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن نتيجة التظلم متاح باستخدام الرقم القومي ورقم التقديم، عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وموقع بوابة الوظائف الحكومية، للاطلاع على أي تعليمات أو مستجدات متعلقة بالمسابقة.