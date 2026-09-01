الزمالك يفوز والأداء لا يرضي الجماهير.. ناقد رياضي يكشف تقييمه لبداية الموسم

أكد مصطفى يحيى، الناقد الرياضي، أن أداء نادي الزمالك خلال هذا الموسم غير مرضٍ، لكن الأساس هو الحصول على ثلاث نقاط، وأن الزمالك حقق الثلاث نقاط أمس.

وقال الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامية نهاد سمير، إن فريق نادي الزمالك يسير بشكل جيد ويقوم بالمطلوب منه، لكن الأداء غير مرضٍ للجماهير.

وأضاف أن الدوري هذا العام صعب على الجميع، وأن هناك مباريات كثيرة قوية، وأن المنافسة واضحة أنها قوية من أول ثلاث مباريات، وأن الجميع يشاهد أداء بيراميدز، وأن الموسم الحالي أقوى من الموسم الماضي، وأن بيراميدز الأكثر قوة هذا الموسم.

وتحدث عن الأمور التحكيمية، وأكد أنه لا توجد مشكلات في القرارات التحكيمية كما يردد البعض، وأن كل حكم يقدم ما عليه في المباريات، وأن هناك بعض الإعلاميين تحدثوا عن وجود تسريبات وأمور بها مشكلات تحكيمية.

وأشار إلى أن لجنة الحكام عليها أن تعرض التسجيلات التي عليها مشكلات بسبب حديث الحكم محمد معروف والكابتن وائل جمعة، وأن هذه التسجيلات متاح عرضها.