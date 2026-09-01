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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: الزمالك لن ينافس على الدوري إلا في هذه الحالة

رضا عبد العال
رضا عبد العال
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره منتخب السويس بتروجت ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك انتصاراً هاماً على منتخب السويس بتروجت بهدفين مقابل هدف على ستاد القاهرة الدولي ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، خلف المتصدر بيراميدز صاحب العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN: “الزمالك كان محظوظاً أمام منتخب السويس بتروجت، والأداء لم يكن مقنعاً خاصةً في الشوط الأول، والفريق ينقصه تدعيم صفوفه في أكثر من مركز، ويحتاج إلى العديد من الصفقات الجديدة”.

وأضاف: “الزمالك لن يتمكن من المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم إلا في حالة نجاح مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في إنهاء أزمة إيقاف القيد، وتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل”.

وتابع: “الأهلي وبيراميدز قاما بتدعيم صفوفهما بالعديد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهو ما سيمنح الثنائي أفضلية على الزمالك، وما حدث مع الأبيض الموسم الماضي من تعثر منافسيه، لن يتكرر هذا الموسم والمنافسة ستكون أصعب في حالة عدم إنهاء أزمة إيقاف القيد”.

الزمالك رضا عبد العال منتخب السويس الدوري الممتاز

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