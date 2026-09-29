اللواء إبراهيم عثمان: المشاريع الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية تدميرية وليست حربية

أكد اللواء اركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أن المشاريع الامريكية الاسرائيلية والإيرانية تدميرية وليست حربية.

واضاف اللواء اركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إسرائيل تقف وراء كل التوترات في منطقة الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن مشروع التمدد الإسرائيلي لا يتوقف.

وتابع اللواء اركان حرب دكتور إبراهيم عثمان الخبير الاستراتيجي ونائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقا، أن اسرائيل مستمره في الحروب داخليا وخارجيا وتخلق التوترات في كل مكان.