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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مصادر برلمانية: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية مطروح على جلسة «النواب» غدا

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

رجحت مصادر برلمانية أن تبحث الجلسة الطارئة لمجلس النواب، المقرر عقدها غدا الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في 1 أكتوبر.

وأوضحت المصادر أن الجلسة تأتي على خلفية الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون، في ظل عدم اكتمال بعض التجهيزات التكنولوجية المرتبطة بتنفيذه.

دعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة 

وكان صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحًا، لبحث الأمر في ضوء الاستعدادات المرتبطة ببدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية.

الجلسة الطارئة الجلسة الطارئة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

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