ساعات جالاكسي ووتش.. ماذا تعني النقطة البرتقالية على شاشتك وكيف تخفيها نهائياً؟

كشف تقرير تقني سر ظهور نقطة برتقالية صغيرة على شاشة ساعات «جالاكسي ووتش» الذكية.

وأوضح التقرير المعنى الحقيقي لهذه العلامة، مع استعراض خطوات إخفائها بسهولة لمن تزعجه.

سر النقطة البرتقالية في ساعات جالاكسي ووتش

يلاحظ مستخدمو ساعات سامسونج ظهور دائرة برتقالية دقيقة في الجانب الأيسر عند موضع الساعة التاسعة.

وبحسب ما أورده الكاتب آرون جرينباوم عبر موقع BGR، ترمز هذه النقطة إلى وجود إشعارات جديدة لم يقرأها المستخدم بعد.

وتعتمد الساعات الذكية على الأشكال والألوان المقتضبة لتوفير مساحة الشاشة الصغيرة؛ لذا لا تختفي النقطة إطلاقاً حتى تطّلع على كافة الرسائل والتنبيهات.

ويكفي سحب إصبعك على الشاشة نحو اليمين لفتح قائمة الإشعارات ومراجعتها كاملة لتختفي العلامة تلقائياً.

متى تتحول النقطة إلى اللون الأحمر؟

تتحول هذه العلامة في حالة واحدة فقط من اللون البرتقالي إلى الأحمر الصريح.

ويحدث هذا التغيير عند وصول إشعار طارئ وعاجل يقتضي من صاحب الساعة قراءته فوراً.

وتظل هذه الميزة أساسية في كافة الأجيال الحديثة مثل "جالاكسي ووتش الترا 2" وسلسلة "جالاكسي 6".

ويأتي ذلك بعد قرار سامسونج الأخير بوقف الدعم البرمجي عن ساعات "جالاكسي ووتش 4" القديمة.

خطوات إخفاء المؤشر المزعج نهائياً

قد يسبب الظهور المتكرر للنقطة ضيقاً لبعض المستخدمين عند تلقي رسائل لا حصر لها طوال اليوم.

ويمكن تعطيل هذه الخاصية مباشرة من الساعة بالدخول إلى "الإعدادات"، ثم اختيار "الشاشة"، وإغلاق "مؤشر الإشعارات".

كما تتيح سامسونج تنفيذ الخطوة ذاتها بسهولة من تطبيق "Galaxy Wearable" على هاتفك المحمول.

كل ما عليك هو فتح التطبيق، ثم الدخول لإعدادات الساعة، واختيار التنبيهات المتقدمة لإلغاء تنشيط الخاصية.

ويجب الانتباه إلى أن إغلاق المؤشر سيحرمك من معرفة وصول أي رسائل عاجلة إلا بالبحث اليدوي.