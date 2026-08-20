تقليل الاغتراب 2026.. رابط التسجيل وخطوات وشروط التحويل بين الكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسمياً عن انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 2026 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الجديد والقديم، وذلك لتسهيل انتقال الطلاب بين الكليات والمعاهد المناظرة وغير المناظرة وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والنسب المقررة، وتأتي هذه الخطوة الهامة لتمنح الطلاب فرصة أخيرة لتعديل رغباتهم إلكترونياً بما يتناسب مع مجموعهم ونطاقهم السكاني، وسط إقبال كثيف متوقع على الموقع الرسمي للتنسيق خلال ساعات الفتح الأولى.



فتح باب التسجيل في مرحلة تقليل الاغتراب 2026

أوضحت وزارة التعليم العالي، أن مرحلة تقليل الاغتراب 2026 تقتصر على طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2026/2027، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026.





رابط التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

أشارت الوزارة، إلى أنه يتم تسجيل رغبات التحويل بين الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة في مرحلة تقليل الاغتراب 2026 لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالضغط هـــنــــــــا.





خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026

1- زيارة موقع التنسيق الإلكتروني.

2- اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.

3- الضغط على اختيار خدمة تقليل اغتراب.

4- اختيار نوع الشهادة الحاصل عليها.

5- إدخال رقم الجلوس الخاص به، والرقم السري.

6- الضغط على اختيار قائمة جديدة.

7- الضغط على اختيار تقليل الاغتراب.

8- إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به.

9- إدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي.

10- الضغط على تسجيل، وطباعة ورقة التحويل.



شروط قبول طلب تقليل الاغتراب 2026

- أن يكون التحويل المناظر في نطاق الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر يتم عن طريق استيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي عند التحويل.

- يتم التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- التحويل بين الكليات في مرحلة تقليل الاغتراب يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

- يجب أن تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر.

- استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.