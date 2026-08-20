أحدث تفاصيل شهادات الإدخار 2026 في البنوك المصرية.. هل ترتفع الفوائد؟

في ظل التحولات الاقتصادية المستمرة وتأثير قرارات البنك المركزي المصري على السياسة النقدية، تشتد المنافسة بين البنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر لتقديم باقات استثمارية تنافسية، وتتنوع خيارات الادخار اليوم بين العائد الثابت، والمتدرج، والمتغير، مع دوريات صرف متعددة تلبي تطلعات الأفراد في حماية مدخراتهم وتحقيق عوائد مجزية تواكب متغيرات السوق المصرفي بدقة.



البنك المركزي يثبت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الدوري اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.



وقرر البنك تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.



أفضل شهادات الإدخار 2026 في البنوك

بعد قرار البنك المركزي، بدأت البنوك العاملة في مصر، توضيح مزايا كل شهادة من شهادات الادخار لديها، والعائد المتوقع على استثمار 100 ألف جنيه، لمساعدة العميل في اتخاذ القرار الاستثماري الأنسب.



أولًا: الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

«عائد ثابت 17.75% – صرف شهري»

تُعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت من البنك الأهلي المصري من أكثر أدوات الادخار استقرارًا بعد التحديث الأخير.

المميزات:

- عائد ثابت ومضمون: 17.75% سنويًا طوال مدة الشهادة دون تغيير.

- دخل شهري منتظم: يوفر سيولة ثابتة تناسب الاحتياجات الشهرية.

- مدة متوسطة (3 سنوات): توازن بين العائد والاستثمار متوسط الأجل.

- انخفاض المخاطر: عائد ثابت غير مرتبط بتقلبات السوق أو أسعار الفائدة.

- إمكانية الاقتراض: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وفقًا لسياسات البنك.

- ملاءمة للمدخرين المحافظين: مناسبة لمن يبحث عن دخل ثابت دون مخاطرة.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية

«عائد ربع سنوي 17.85%»

هذه الشهادة تمنح عائدًا أعلى قليلًا مع دورية صرف مختلفة.

المميزات:

- عائد أعلى من الشهري: يصل إلى 17.85% سنويًا.

- صرف كل 3 أشهر: يتيح تراكم عائد أكبر في كل دفعة.

- استقرار وأمان مالي: نفس مميزات الشهادة الثابتة من حيث ضمان رأس المال.

- مرونة في إدارة الدخل: مناسبة لمن لا يحتاج دخلًا شهريًا فوريًا.

- خيارات ادخار متنوعة: تمنح العميل بديلًا أفضل من الصرف الشهري.

ثالثًا: الشهادة ذات العائد المتغير

«عائد 19.5% – صرف شهري»

تمثل الشهادة المتغيرة الأعلى عائدًا حاليًا لكنها مرتبطة بتغيرات السوق.

المميزات:

- أعلى عائد حاليًا يصل إلى 19.5% سنويًا.

- صرف شهري منتظم للعائد.

- مرتبطة بسعر الفائدة بالبنك المركزي: ما يعني إمكانية ارتفاع أو انخفاض العائد مستقبلًا.

- حد أدنى مضمون للعائد (17%).

- مرونة عالية مع السوق: مناسبة لمن يتوقع استمرار ارتفاع الفائدة.

- مناسبة لتعظيم العائد: خيار قوي لمن يبحث عن أعلى ربح ممكن مع قبول التغير.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك.

- يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة.

شهادة القمة من بنك مصر ذات عائد ثابت 3 سنوات

يصل العائد إلى نحو 17.75% سنويًا عند صرفه شهريًا، و17.85% عند اختيار دورية صرف ربع سنوية، وفق البيانات المعلنة

المميزات:

- عائد ثابت بعد الزيادة الأخيرة

- صرف عائد شهري.

- استثمار آمن منخفض المخاطر.

- ضمان كامل لرأس المال.

- مناسبة للمدخرين الباحثين عن استقرار الدخل.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة «يوماتي» ذات العائد اليومي المتغير

يُحتسب العائد وفقًا لسعر الكوريدور للإيداع، وهو ما يجعلها من المنتجات الادخارية شديدة الارتباط بتغيرات أسعار الفائدة الرسمية، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للراغبين في الحصول على دخل دوري مع الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة.

- مدتها 3 سنوات

- يبدأ الحد الأدنى لشرائها من 1000 جنيه.

- عائدًا متغيرًا يُصرف يوميًا وفقًا لشروط الشهادة.

- إمكانية استرداد قيمتها قبل نهاية المدة وفق الضوابط والقواعد التي يحددها البنك.

شهادة «ابن مصر» الثلاثية ذات العائد المتناقص

تناسب أصحاب المدخرات الذين يفضلون معرفة العائد مسبقًا

- تبدأ قيمة شرائها من 1000 جنيه.

- ثبات العائد المتفق عليه، مع تناقص نسبته من سنة إلى أخرى خلال مدة الشهادة.

- يصل العائد عند اختيار الصرف الشهري إلى 20.50% خلال السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية و12.25% في السنة الثالثة.

- أما في حالة اختيار صرف العائد سنويًا، فيبلغ 22% في السنة الأولى، ثم 17.50% في السنة الثانية و13.25% في السنة الثالثة.

- العائد المحدد عند إصدارها لا يتغير تلقائيًا نتيجة قرارات لجنة السياسة النقدية، وبالتالي فإن خفض أو رفع أسعار الفائدة بعد شراء الشهادة لا يغير العائد المتفق عليه على الشهادات القائمة، وفقًا لشروط الإصدار.