مايكروسوفت تطلق إصدارات جديدة من Surface Pro وSurface Laptop

أعلنت شركة مايكروسوفت تحديث جهازي Surface Pro بشاشة 12 بوصة وSurface Laptop بشاشة 13 بوصة، عبر تزويدهما بأحدث معالجات Snapdragon X2 Plus من شركة كوالكوم، مع الحفاظ على التصميم والمواصفات الأساسية نفسها التي قدمتها الشركة في العام الماضي.

وتأتي الأجهزة الجديدة بمعالجات أسرع وأكثر كفاءة، لكنها تطرح بأسعار أعلى بشكل ملحوظ، في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة.

ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من Surface Pro بقياس 12 بوصة في 13 أكتوبر، بسعر يبدأ من 1149.99 دولارا، مقارنة بـ799.99 دولارا لسعر البداية عند إطلاق الجيل السابق.

أما Surface Laptop 13 بوصة، فيبدأ سعره من 1199.99 دولارا، مقارنة بـ899.99 دولارا للإصدار السابق.

ويرجع جزء من الزيادة إلى إلغاء خيار ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، إذ تأتي الأجهزة الجديدة بذاكرة تبدأ من 16 جيجابايت، مع إمكانية تجهيزها بذاكرة تصل إلى 24 جيجابايت.

Surface Pro

أداء أفضل للبطارية والذكاء الاصطناعي



تقول مايكروسوفت إن معالجات Snapdragon X2 Plus سداسية النوى الجديدة توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 18%، إلى جانب زيادة أداء الرسوميات بأكثر من 60%، وتحسن سرعة تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محليا بنسبة تصل إلى 95% باستخدام وحدة المعالجة العصبية NPU المدمجة.

وتنعكس هذه التحسينات على عمر البطارية والأداء اليومي للجهازين.

وبحسب مايكروسوفت، يوفر Surface Pro 12-inch Second Edition ما يصل إلى ساعة إضافية من تصفح الإنترنت، ليصل إجمالي مدة الاستخدام إلى 13 ساعة.

أما Surface Laptop 13-inch Second Edition، فيوفر ما يصل إلى ساعتين إضافيتين من تصفح الإنترنت، ليصل إجمالي عمر البطارية إلى 18 ساعة.

Surface Laptop

الشاشات والمنافذ دون تغييرات كبيرة



تحافظ مايكروسوفت على شاشات قريبة من تلك المستخدمة في الجيل السابق.

ويأتي Surface Pro 12 بوصة بشاشة LCD بدقة 2196 × 1464 بكسل وكثافة 220 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

أما Surface Laptop 13 بوصة، فيحتفظ بشاشة بدقة 1920 × 1280 بكسل وكثافة 178 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ورغم الإبقاء على دقة ومعدلات التحديث نفسها، رفعت مايكروسوفت مستوى السطوع في الشاشتين من 400 إلى 500 شمعة.

كما لم تتغير خيارات المنافذ، إذ يضم الجهازان منفذي USB-C 3.2. ويضيف Surface Laptop 13 بوصة منفذ USB-A 3.2 ومقبسًا لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويدعم الجهازان أيضا الاتصال عبر Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

ألوان جديدة ونسخة 5G



تعيد مايكروسوفت خيار اللون الأسود إلى كلا الجهازين، إلى جانب اللونين البلاتيني والفضي والبنفسجي.

وستتوفر الأجهزة كذلك للعملاء من قطاع الأعمال، بينما سيطرح Surface Pro 12 بوصة بخيار اتصال عبر شبكات 5G.

ورغم تحديث المعالجات، لم تضف مايكروسوفت لوحة لمس Haptic جديدة إلى أي من الجهازين، في وقت تدعم فيه أنظمة Windows 11 بعض المؤثرات اللمسية عبر لوحة اللمس، بينما توفر أجهزة Surface Laptop Ultra لوحة لمس بتقنية ردود الفعل اللمسية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت عن إصدار جديد من Surface Mouse مزود بتقنية اللمس الارتدادي المدمجة.