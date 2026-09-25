قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني تترك الأمم المتحدة لأسبوع الموضة.. غيابها عن نيويورك يثير عاصفة سياسية في إيطاليا
غدا.. تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي| اسماء المحطات وعددها
تكثيف الحملات ووضع معايير دقيقة.. الصحة تعلن الحرب على الولادة القيصرية
من قال لا إله إلا الله عدد خلقه.. فضلها وكم مرة تقال يوميا
موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟
الرئيس الإيراني: التقيت مجتبي خامنئي قبل شهر.. والمرشد الأعلى بصحة جيدة ويوجه قيادتنا
فوضى في بني براك.. إلقاء جسم غريب على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وإصابة موظفة
دون إبلاغها.. رئيسة كوستاريكا تقيل وزير الخارجية بعد مشاركته في اجتماع مع ترامب
الشناوي منتهي.. رد فعل قوي من الأهلي على تصريحات حسام حسن
الرئيس الإيراني: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم المخصب بنسبة 60% في إطار القانون الدولي
تفاصيل سعر عيار 24 الآن بعد قرار الفائدة
الصيغ النادرة للصلاة على النبي وفائدة كل منها.. يكشفها علي جمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مايكروسوفت تطلق إصدارات جديدة من Surface Pro وSurface Laptop

Surface Pro
Surface Pro
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة مايكروسوفت تحديث جهازي Surface Pro بشاشة 12 بوصة وSurface Laptop بشاشة 13 بوصة، عبر تزويدهما بأحدث معالجات Snapdragon X2 Plus من شركة كوالكوم، مع الحفاظ على التصميم والمواصفات الأساسية نفسها التي قدمتها الشركة في العام الماضي.

وتأتي الأجهزة الجديدة بمعالجات أسرع وأكثر كفاءة، لكنها تطرح بأسعار أعلى بشكل ملحوظ، في ظل ارتفاع تكاليف مكونات الذاكرة.

ومن المقرر طرح الإصدار الجديد من Surface Pro بقياس 12 بوصة في 13 أكتوبر، بسعر يبدأ من 1149.99 دولارا، مقارنة بـ799.99 دولارا لسعر البداية عند إطلاق الجيل السابق.

أما Surface Laptop 13 بوصة، فيبدأ سعره من 1199.99 دولارا، مقارنة بـ899.99 دولارا للإصدار السابق.

ويرجع جزء من الزيادة إلى إلغاء خيار ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت، إذ تأتي الأجهزة الجديدة بذاكرة تبدأ من 16 جيجابايت، مع إمكانية تجهيزها بذاكرة تصل إلى 24 جيجابايت.

Surface Pro

أداء أفضل للبطارية والذكاء الاصطناعي
 

تقول مايكروسوفت إن معالجات Snapdragon X2 Plus سداسية النوى الجديدة توفر كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 18%، إلى جانب زيادة أداء الرسوميات بأكثر من 60%، وتحسن سرعة تنفيذ مهام الذكاء الاصطناعي محليا بنسبة تصل إلى 95% باستخدام وحدة المعالجة العصبية NPU المدمجة.

وتنعكس هذه التحسينات على عمر البطارية والأداء اليومي للجهازين.

وبحسب مايكروسوفت، يوفر Surface Pro 12-inch Second Edition ما يصل إلى ساعة إضافية من تصفح الإنترنت، ليصل إجمالي مدة الاستخدام إلى 13 ساعة.

أما Surface Laptop 13-inch Second Edition، فيوفر ما يصل إلى ساعتين إضافيتين من تصفح الإنترنت، ليصل إجمالي عمر البطارية إلى 18 ساعة.

Surface Laptop

الشاشات والمنافذ دون تغييرات كبيرة


تحافظ مايكروسوفت على شاشات قريبة من تلك المستخدمة في الجيل السابق.

ويأتي Surface Pro 12 بوصة بشاشة LCD بدقة 2196 × 1464 بكسل وكثافة 220 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتز.

أما Surface Laptop 13 بوصة، فيحتفظ بشاشة بدقة 1920 × 1280 بكسل وكثافة 178 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز.

ورغم الإبقاء على دقة ومعدلات التحديث نفسها، رفعت مايكروسوفت مستوى السطوع في الشاشتين من 400 إلى 500 شمعة.

كما لم تتغير خيارات المنافذ، إذ يضم الجهازان منفذي USB-C 3.2. ويضيف Surface Laptop 13 بوصة منفذ USB-A 3.2 ومقبسًا لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملم.

ويدعم الجهازان أيضا الاتصال عبر Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4.

ألوان جديدة ونسخة 5G
 

تعيد مايكروسوفت خيار اللون الأسود إلى كلا الجهازين، إلى جانب اللونين البلاتيني والفضي والبنفسجي.

وستتوفر الأجهزة كذلك للعملاء من قطاع الأعمال، بينما سيطرح Surface Pro 12 بوصة بخيار اتصال عبر شبكات 5G.

ورغم تحديث المعالجات، لم تضف مايكروسوفت لوحة لمس Haptic جديدة إلى أي من الجهازين، في وقت تدعم فيه أنظمة Windows 11 بعض المؤثرات اللمسية عبر لوحة اللمس، بينما توفر أجهزة Surface Laptop Ultra لوحة لمس بتقنية ردود الفعل اللمسية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت عن إصدار جديد من Surface Mouse مزود بتقنية اللمس الارتدادي المدمجة.

مايكروسوفت Surface Pro Surface Laptop

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تأخير الساعة يوم خميس رسميًا.. الساعة 12 تعود 11 مساء في هذا الموعد

نتنياهو

سأتركه للوفد الإيراني.. نتنياهو يفاجئ الأمم المتحدة بجهاز «ستارلينك»

رسوم إنستاباي

رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي رسميًا.. هتحول 1000 جنيه بكام؟

شادي محمد وزوجته

أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

سعر الجنيه الذهب

بعد ساعات من تحديد سعر الفائدة.. الجنيه الذهب يفقد1360 جنيهاٌ في الصاغة الآن

شهادات الادخار في البنوك المصرية

بعد قرار «المركزي» بشأن الفائدة.. تفاصيل شهادات الادخار في البنوك

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

مرتبات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والمتأخرات والحد الأدنى للأجور

هنادي مهنا

عندي رومو مش فومو.. هنادي مهنا تكشف حقيقة إصابتها بمرض نفسي

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

جامعة بني سويف.. تأهل ثلاثة فرق لمرحلة تطوير النموذج الأولي في مسابقة إدارة المخلفات

زيارة ميدانية لبحث تطوير منطقة آثار كومير بإسنا والحفاظ على نقوشها التاريخية

زيارة ميدانية لبحث تطوير منطقة آثار كومير بإسنا للحفاظ على نقوشها التاريخية

جانب من الندوه

ندوة بإعلام الداخلة تناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد ودوره في ترسيخ العدالة

بالصور

موجود بالكرنب والبطاطس.. هل يساعد الليثيوم في حماية الذاكرة والدماغ من الخرف؟

تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر
تأثير عنصر الليثيوم في الوقاية من مرض الزهايمر

إطلالة هيفاء وهبي في أحدث ظهور.. أناقة لافتة بالأسود والجينز

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

علامة مبكرة في العين قد تكشف التصلب المتعدد.. احذر رؤية الومضات وتشوش النظر

الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد
الومضات الضوئية وتشوش الرؤية من علامات التصلب المتعدد

بإطلالة بيضاء ناعمة.. رانيا منصور تخطف الأنظار في أحدث ظهور

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

المزيد