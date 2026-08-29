مكافآت ضخمة للعاملين بالذكاء الاصطناعي.. تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت

كشفت بيانات داخلية مسربة في شركة مايكروسوفت عن تفاصيل رواتب ومكافآت مئات الموظفين، بعد تداول جدول بيانات يضم نحو 600 إفادة عبر الإنترنت، في خطوة نادرة أتاحت نظرة على مستويات الأجور داخل واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وبحسب تقرير لموقع Business Insider، تتضمن البيانات تفاصيل الرواتب الأساسية، والزيادات السنوية، والمكافآت النقدية، ومنح الأسهم، موزعة وفقا للمستويات الوظيفية والقطاعات المختلفة داخل الشركة.

ورغم أن العينة المسربة تمثل جزءا محدودا من إجمالي موظفي مايكروسوفت، البالغ عددهم نحو 223 ألف موظف، فإنها تقدم صورة عن طبيعة التعويضات داخل الشركة، في وقت تزداد فيه المنافسة على استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، خاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

رواتب تصل إلى 280 ألف دولار



وفقا للبيانات المسربة، تبدأ الرواتب الأساسية من نحو 111 ألف دولار سنويا في المستوى الوظيفي 59، بينما تصل إلى 280 ألف دولار في المستوى 67.

وتتراوح الزيادات السنوية في الرواتب بين 0% و3.5%، في حين تتباين المكافآت النقدية بصورة كبيرة، إذ تبدأ من نحو ألفي دولار وقد تقترب من 110 آلاف دولار.

أما منح الأسهم، فتتراوح بين صفر و10 آلاف دولار في بعض المستويات الوظيفية الأدنى، بينما تصل إلى 300 ألف دولار في المستويات الأعلى.

ويظهر من البيانات أن الموظفين في المستويات الوظيفية العليا يحصلون على حزم تعويضات أكبر بشكل واضح، مع ارتفاع قيمة المكافآت النقدية ومنح الأسهم بالتوازي مع ارتفاع المستوى الوظيفي.

تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت

الذكاء الاصطناعي يتصدر قائمة الرواتب



وتكشف البيانات عن تفاوت كبير في مستويات التعويضات بين قطاعات مايكروسوفت، مع تصدر قطاع الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من حيث أعلى الرواتب ومنح الأسهم.

وتتراوح الرواتب الأساسية للعاملين في هذا القطاع بين 111 ألف دولار و450 ألف دولار، بينما تصل منح الأسهم إلى 1.4 مليون دولار، في حين يمكن أن تبلغ المكافآت النقدية 300 ألف دولار.

وفي قطاع Azure، تتراوح الرواتب الأساسية بين 123 ألفا و252 ألف دولار، مع منح أسهم تصل إلى 294 ألف دولار ومكافآت نقدية تبلغ 105 آلاف دولار.

أما قطاع الخبرات والأجهزة، فتتراوح الرواتب الأساسية فيه بين 115 ألفا و253.1 ألف دولار، بينما تصل منح الأسهم إلى 294 ألف دولار.

وفي Microsoft AI، تتراوح الرواتب الأساسية بين 134 ألفا و232 ألف دولار، مع منح أسهم تصل إلى 140 ألف دولار ومكافآت نقدية تبلغ 78 ألف دولار.

كما تتراوح الرواتب الأساسية في حلول العملاء والشركاء من مايكروسوفت بين 129 ألفا و242 ألف دولار، مع منح أسهم تصل إلى 91 ألف دولار.

وفي قطاع الأمن، تبدأ الرواتب الأساسية من 122 ألف دولار وتصل إلى 232 ألف دولار، بينما تبلغ منح الأسهم 91 ألف دولار كحد أقصى.

أما موظفو Xbox، فتتراوح رواتبهم الأساسية بين 134 ألفا و218 ألف دولار، مع منح أسهم تصل إلى 65 ألف دولار.

تسريب يكشف رواتب موظفي مايكروسوفت

مايكروسوفت لم تعلق على التسريب



ولم تعلق مايكروسوفت على البيانات المسربة، إلا أن الأرقام المتداولة تسلط الضوء على اختلاف مستويات التعويضات بين قطاعات الشركة، وتكشف عن تركيز أكبر على تقديم حوافز مالية مرتفعة في المجالات التي تشهد منافسة شرسة على المواهب.

ويبدو أن قطاعي الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية يحظيان بأفضل حزم التعويضات، في ظل سعي مايكروسوفت إلى تعزيز مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي والحفاظ على الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.