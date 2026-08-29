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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس البعثة المصرية بدورة ألعاب المتوسط يشيد بالأداء المتميز للاعبات تنس الطاولة

شريف القماطي
شريف القماطي
أ ش أ

أشاد رئيس البعثة المصرية بدورة ألعاب البحر المتوسط شريف القماطي اليوم السبت، بالأداء المتميز لمنتخب مصر لسيدات تنس الطاولة، الذي حصد الميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط "تارانتو 2026 " .

وقال القماطي ـ في مداخلة هاتفية مع برنامج ( هذا الصباح) بقناة ( إكسترا نيوز) ـ إن اللاعبات رفعن رأس مصر عاليا بعد تقديمهن أداء متميزا وفوزهن على إيطاليا البلد المضيف بنتيجة 3 ـ صفر، مضيفا أن مصر نجحت حتى الآن في حصد 10 ميداليات ذهبية، ومن المتوقع إحراز المزيد من الميداليات خلال المنافسات اليوم.

وأوضح أن البعثة المصرية حققت نتائج متميزة في هذه البطولة على الرغم من عدد أفرادها أقل من الدول المنافسة ، مشيرا إلى أن مصر تتنافس بقوة على المركز الرابع مع منتخبي فرنسا وأسبانيا.

وفاز منتخب السيدات لتنس الطاولة على إيطاليا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 وكان المنتخب قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز منتخب صربيا بنتيجة 3-0، في مواجهة قوية حسمتها لاعبات مصر بأداء مميز.

رئيس البعثة المصرية دورة ألعاب البحر المتوسط شريف القماطي

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