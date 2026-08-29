إصابة شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بأسيوط

أصيب شخص، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز بالطابق الأرضي، داخل منزل مكون من 3 طوابق، بشارع الشريفه بمنطقة الوليدية بأسيوط.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا بانفجار أسطوانة بوتاجاز بالطابق الأرضي، داخل منزل مكون من 3 طوابق، بشارع الشريفه بمنطقة الوليدية بأسيوط، ووجود مصاب.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وأسفر الحادث عن إصابة شحاته. ع. ر، 80 عاما، بحروق متفرقة بالساقين والزراعين، وتم نقله إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط.

وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.