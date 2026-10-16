مالكة تيك توك تقترب من صفقة رقائق ضخمة تشعل سباق الذكاء الاصطناعي

تقترب شركة بايت دانس ByteDance الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك ومنصة Seedance، من إبرام اتفاق مع شركة ميدياتيك MediaTek التايوانية لتأمين رقائق ذكاء اصطناعي مخصصة لمراكز البيانات التابعة لها، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة على المفاوضات.



ومن شأن الاتفاق المرتقب أن يساعد بايت دانس على تأمين إمدادات من الرقائق المتخصصة لدعم توسع بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي، في حين يمثل فرصة مهمة لـ ميدياتيك لتعزيز حضورها في سوق رقائق مراكز البيانات، وتوسيع أعمالها بعيدا عن المعالجات المخصصة للهواتف الذكية.

وبحسب التقرير، ستوفر ميدياتيك دوائر متكاملة مخصصة للتطبيقات ASICs، وهي رقائق تصمم لتلبية متطلبات محددة لدى العملاء، بما يسمح بتحسين أدائها في مهام معينة. ولم تكشف المصادر عن حجم الرقائق التي يجري التفاوض بشأنها حتى الآن.

ولم يحسم الاتفاق بصورة نهائية، رغم اقتراب المفاوضات من مراحلها الأخيرة. وفي حال إتمامه، قد تصبح بايت دانس ثاني عميل رئيسي لميدياتيك في مجال هذه الرقائق، بعد شركة جوجل.

بايت دانس

بايت دانس تبحث عن بدائل لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة



تأتي المفاوضات في وقت تكثف فيه بايت دانس استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، التي تراهن عليها باعتبارها أحد محركات النمو الرئيسية لأعمالها خلال السنوات المقبلة.

لكن الشركة، شأنها شأن عدد من شركات التكنولوجيا الصينية الكبرى، تواجه قيودا على الوصول إلى بعض رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من شركة إنفيديا، في ظل القيود الأمريكية المفروضة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين.

ودفعت هذه الظروف بايت دانس إلى البحث عن بدائل لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة، من بينها التعاون مع شركات تصميم الرقائق.

وتتيح بعض هذه الترتيبات إمكانية تطوير حلول مخصصة، شريطة الالتزام بقيود التصدير الأمريكية والحدود المفروضة على قدرات الحوسبة المتاحة.

وكانت وكالة “بلومبرج” قد أفادت في وقت سابق بأن بايت دانس أبرمت اتفاقا مع شركة كوالكوم خلال العام الجاري للحصول على ملايين الرقائق المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

استثمارات ضخمة قد تصل إلى 100 مليار دولار



تخطط بايت دانس لتوسيع إنفاقها على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مع تقديرات تشير إلى إمكانية رفع الاستثمارات إلى نحو 70 مليار دولار، بما يزيد على ضعف إجمالي إنفاقها خلال العام السابق.

وقد يصل الإنفاق إلى 100 مليار دولار في عام 2027، وفقا للتقديرات الواردة في التقرير، في ظل سعي الشركة إلى تعزيز قدراتها الحاسوبية وتطوير خدماتها القائمة على الذكاء الاصطناعي.

وفي سبتمبر الماضي، حصلت الشركة على قرض بقيمة 30 مليار دولار لتمويل خطط نموها في هذا المجال، بحسب التقرير.

ميدياتيك تسعى إلى منافسة كبرى شركات الرقائق



يمثل الاتفاق المحتمل فرصة مهمة لميديا تيك لتعزيز استراتيجية تنويع أعمالها، وتقليل اعتمادها على سوق معالجات الهواتف المحمولة، إلى جانب توسيع حضورها في قطاع رقائق مراكز البيانات.

وتسعى الشركة التايوانية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في هذا المجال أمام شركات مثل كوالكوم وبرودكوم، مستفيدة من الطلب المتزايد على الرقائق المخصصة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها.

وتتوقع ميدياتيك أن تصل مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي لديها إلى نحو ملياري دولار خلال العام الجاري، كما تستهدف الاستحواذ على حصة تبلغ 15% من سوق تُقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار خلال العام المقبل، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.

ولم تصدر بايت دانس أو ميدياتيك تأكيدا رسميا بشأن الاتفاق حتى الآن، فيما تظل تفاصيل الصفقة وحجم الرقائق وموعد بدء توريدها غير معلنة.