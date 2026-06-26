بايت دانس تطلق Seedance 2.5.. ذكاء اصطناعي ينتج فيديوهات مدتها 30 ثانية بأمر واحد

أعلنت شركة بايت دانس الصينية، المالكة لتطبيق تيك توك، خلال مؤتمر في بكين عن إطلاق نموذجها الجديد لتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي Seedance 2.5، وذلك بعد فترة قصيرة من طرح النسخة السابقة Seedance 2.0.

ويأتي النموذج الجديد مع تحسينات ملحوظة مقارنة بالإصدار السابق، أبرزها إمكانية إنتاج مقاطع فيديو أطول تصل مدتها إلى 30 ثانية، مقارنة بـ15 ثانية فقط في الإصدار السابق.

كما يتيح النموذج دعما أوسع للمواد المرجعية مثل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، ما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في عملية التوليد الإبداعي.

وبحسب تقرير لموقع The Information، فإن Seedance 2.5 يسمح بإدخال ما يصل إلى 50 عنصرا مرجعيا في طلب واحد، مقارنة بـ12 عنصرا فقط في Seedance 2.0، ما يعزز دقة النتائج ويجعلها أقرب إلى تصور المستخدم النهائي.

وأشارت الشركة إلى أنها تخطط لإطلاق النموذج في السوق الصينية خلال الشهر المقبل، فيما لا يزال موعد الإطلاق العالمي غير محدد حتى الآن.

Seedance 2.0

وكان الإصدار السابق Seedance 2.0 قد أثار جدلا واسعا بعد إطلاقه في الصين مطلع العام، حيث استخدمه بعض المستخدمين في إنشاء مقاطع فيديو واقعية للغاية لنجوم هوليوود وشخصيات من أفلام عالمية مثل مارفل وStar Wars، ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع وإثارة انتقادات من استوديوهات كبرى.

واتهمت شركة “ديزني” بايت دانس باستخدام شخصياتها في تدريب النموذج وتوزيع محتوى محمي بحقوق ملكية فكرية على أنه أعمال عامة، بينما وصفت باراماونت سكايدانس ما حدث بأنه انتهاك صريح للملكية الفكرية، وانضمت كل من وارنر براذرز ديسكفري ونتفليكس إلى النزاع القانوني.

ورغم هذه الانتقادات، قامت بايت دانس بتوسيع نطاق إطلاق Seedance 2.0 ليشمل أكثر من 100 دولة، باستثناء الولايات المتحدة، فيما فرضت شركة BytePlus قيودا تمنع استخدام الوجوه البشرية الواقعية في أوامر توليد الفيديو لتجنب المزيد من الإشكالات القانونية.