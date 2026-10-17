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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة مزعجة.. فيرايزون تفرض رسوماً على ميزة مشاركة الأرقام بهواتف آيفون

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشفت تقارير تقنية عن قرار مفاجئ من شركة "فيرايزون" للاتصالات بفرض رسوم شهرية على عملائها، مقابل استخدام ميزة تسمح بمشاركة رقم الهاتف الواحد بين جهازي آيفون.

رسوم إضافية لميزة طال انتظارها

وبحسب تقرير نشره موقع "ماك رومرز" التقني، قررت الشركة الأمريكية تحصيل 10 دولارات شهرياً لتشغيل خاصية "آيفون هاند أوف" (iPhone Handoff).

 و تسمح لك هذه الميزة المبتكرة، التي أضافتها أبل في نظامها الجديد (iOS 27)،  باستخدام رقم هاتفك نفسه على جهازين مختلفين. 

ويعني هذا أنك تستطيع الرد على مكالماتك من أي هاتف تمتلكه، سواء الأساسي أو المخصص للعمل، دون الحاجة لترخيص خط جديد.

تنقل مرن بين أجهزتك بشروط

وأوضح التقرير أن هذه الخدمة ستعمل مع الهواتف الحديثة، مثل "آيفون ديو" القابل للطي و"آيفون 18 برو"، وتمنحك هذه التقنية حرية التنقل بين أجهزتك بضغطة زر بسيطة. 

فمثلاً، يمكنك استخدام الهاتف الصغير والمريح أثناء الخروج، والتحويل للهاتف الأكبر فور وصولك للمكتب، لتبقى متصلاً بشبكات الجيل الخامس الفائقة. 

ولكن، وضع النظام شرطاً أساسياً، وهو أن الخط يكون فعالاً ومتاحاً للاتصال على هاتف واحد فقط في نفس اللحظة.

تباين الأسعار بين شركات الاتصالات

وأشار التقرير إلى وجود تفاوت كبير في أسعار هذه الميزة بين الشركات. فبينما تطلب "فيرايزون" 10 دولارات، تقدم شركة "تي موبايل" الخدمة ذاتها بنصف السعر مقابل 5 دولارات فقط. 

وفي المقابل، لا تخطط شركة "إيه تي آند تي" لدعم هذه الخاصية في الوقت الحالي. 

أما في أوروبا، فبدأت شركات مثل "إي إي" في بريطانيا و"دويتشه تيليكوم" في ألمانيا بتوفير الخدمة بأسعار بسيطة، وجعلتها مجانية تماماً للمشتركين في الباقات الكبيرة.

آيفون iPhone Handoff iPhone iOS 27 آيفون 18 برو آيفون ديو

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