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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة في بطارية "آيفون 18 برو ماكس".. اختبارات تكشف سرعة شحن خرافية

آيفون 18 برو ماكس
آيفون 18 برو ماكس
احمد الشريف

كشفت اختبارات معملية حصرية عن أرقام مذهلة لبطارية هاتف "آيفون 18 برو ماكس" الجديد، مؤكدة أن شركة أبل حلت أخيرًا أكبر مشكلة كانت تواجه مستخدميها مع الشحن.

وداعاً لنفاد الطاقة في منتصف اليوم

وبحسب تقرير حصري نشره موقع "سي نت" التقني، فقد خضع الهاتف الجديد لعملية فحص دقيقة ومكثفة داخل معامل الموقع المجهزة. 

ووضع الخبراء الهاتف تحت ضغط مستمر، يحاكي أقسى ظروف الاستخدام اليومي للمشتري العادي.

 وأثبتت النتائج أن البطارية تصمد لساعات أطول بكثير مقارنة بالأجيال السابقة، حتى مع الاستخدام الثقيل مثل تشغيل الألعاب وتصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات عالية الدقة طوال اليوم. 

ويعني هذا أنك لن تحتاج بعد اليوم لحمل "باور بانك" (شاحن متنقل) أينما ذهبت، لأن الهاتف سيكمل معك اليوم بسهولة.

سرعة شحن تنقذك في الأوقات الحرجة

وأوضح التقرير أن أبل قررت أخيرًا الاستجابة لمطالب المستخدمين بزيادة سرعة تعبئة الطاقة. 

ففي الاختبارات العملية، تمكن الهاتف من استعادة نصف طاقته في وقت قياسي جداً.

 وهذا التطور ينقذك حرفياً عندما تكتشف أن هاتفك فارغ تماماً وأنت على وشك الخروج من المنزل للذهاب إلى العمل أو موعد مهم، فبضع دقائق على الشاحن ستكون كافية لإبقائك متصلاً لساعات طويلة.

سر التطور.. عقل ذكي وتقنية جديدة

ووراء هذا الأداء المبهر، يعتمد الهاتف على عقل إلكتروني جديد (معالج) مصمم بذكاء شديد لاستهلاك طاقة أقل أثناء تشغيل البرامج وتصفح التطبيقات. 

كما استخدمت الشركة تقنية متطورة في تصميم البطارية نفسها من الداخل، تسمح لها بتخزين طاقة أكبر دون أن يزداد حجم الهاتف أو وزنه ليظل مريحاً في اليد. 

وتساعد هذه التقنية أيضاً في الحفاظ على برودة الجهاز ومنع ارتفاع حرارته أثناء الشحن السريع، مما يطيل من عمر البطارية لسنوات دون أن تتلف أو تحتاج لتغيير.

هل يستحق الترقية حقاً؟

وختم الخبراء تجربتهم بالتأكيد على أن "آيفون 18 برو ماكس" يقدم أضخم قفزة في تاريخ بطاريات أبل حتى الآن. 

فإذا كنت تعاني من سرعة نفاد شحن هاتفك القديم، وتعيش في قلق دائم وتضطر لربطه بالشاحن عدة مرات يومياً، فإن هذا الإصدار سيقدم لك راحة بال حقيقية وتجربة استخدام خالية من التوتر، ليصبح الاعتماد عليه طوال اليوم أمراً مضموناً.

آيفون 18 برو ماكس آيفون 18 برو أبل شركة أبل

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